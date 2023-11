Aveyron : le corps sans vie d'un homme de 55 ans retrouvé dans une rivière, ce lundi matin

À hauteur du lieu-dit la Massebeuve, du côté de Valady, ce lundi 20 novembre 2023, les pompiers aveyronnais ont retrouvé le corps sans vie d'un homme de 55 ans, immergé dans la rivière.

Les pompiers aveyronnais ont pris la direction de Valady, ce lundi 20 novembre 2023. Ils ont retrouvé le corps sans vie d'un homme, immergé dans la rivière.

Un homme de 55 ans

Comme nous l'indique le Service départemental d'incendie et de secours aveyronnais, c'est un passant qui a fait la macabre découverte et a appelé le Sdis à 9 heures 50, ce lundi. Celle-ci a été faite très exactement au lieu-dit La Massebeuve. Quatre pompiers venus de Marcillac et de Rodez se sont rendus sur place et ont repêché le corps. Il s'agit de celui d'un homme de 55 ans.

Raideur cadavérique

Les pompiers nous indiquent que le corps du quinquagénaire serait dans l'eau depuis dimanche 19 novembre au soir. La dépouille était en état de raideur cadavérique, ce lundi matin, selon les premières constatations.

Les pompiers toujours sur place

Peu avant 11 heures, les secours mais aussi les gendarmes étaient encore sur les lieux de cette macabre découverte. Noyade accidentelle ? Suicide ? Intervention d'un tiers ? Pour l'heure, les circonstances de ce fait divers sont encore inconnues.