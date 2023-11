Disparition inquiétante : elle laisse porte ouverte et lumière allumée chez elle et s'évanouit dans la nature

Michelle Jacques, 70 ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer, a disparu depuis ce dimanche 19 novembre.



Le 19 novembre 2023 en matinée, Michelle jacques, une septuagénaire atteinte de la maladie d'Alzheimer, a quitté son domicile d’Agen (Lot-et-Garonne) en laissant la porte ouverte et les lumières allumées et n’a plus donné de nouvelles depuis, a annoncé la police nationale du Lot-et-Garonne sur sa page Facebook, en lançant un avis de disparition inquiétante, alertée par le fils de la septuagénaire.

Michelle Jacques a 70 ans, mesure entre 1,50 et 1,55 m, légèrement voûtée, a les cheveux courts blonds-châtains avec les racines blanches, les yeux marron, elle serait vêtue d'un imperméable et susceptible de porter des bijoux.

Pour tout renseignement, contacter le commissariat d'Agen au 05 53 68 17 00.