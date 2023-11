Les pleurs : bénéfiques et nécessaires

Pleurer est une réponse naturelle à plusieurs émotions. La tristesse, la peur, la douleur et aussi la joie. Et même si cette réaction typiquement humaine est souvent considérée comme un signe de faiblesse, elle a pourtant des effets largement bénéfiques sur la santé physique et mentale.

Il existe trois catégories de pleurs :

Le pleur basal qui correspond aux larmes lubrifiantes lorsque l’on cligne des yeux.

qui correspond aux larmes lubrifiantes lorsque l’on cligne des yeux. Le pleur réflexe qui défend l’œil des agressions extérieures comme la fumée, le vent ou le fait de couper des oignons.

qui défend l’œil des agressions extérieures comme la fumée, le vent ou le fait de couper des oignons. Et enfin, le pleur émotionnel. Et s’il est souvent provoqué dans un contexte de mal-être, de tristesse et de détresse, il n’en demeure pas moins très bénéfique.

Ainsi, la recherche a depuis longtemps montré que les pleurs émotionnels permettaient à l’organisme de produire de l’ocytocine, et des endorphines, c’est à dire des substances soulageant la douleur. Celles-ci apaisent la douleur physique et psychologique. Comme le rappelle Leo Newhouse du Beth Israel Deaconess Medical Center sur le blog de la Harvard Medical School, "pleurer est une valve de sécurité importante". En effet, "retenir ses émotions peut être mauvais pour la santé. Les études ont démontré que retenir ses émotions était associé à un système immunitaire moins efficace, à davantage de problèmes de santé cardiovasculaire, à de l’hypertension et des troubles mentaux comme le stress, l’anxiété ou la dépression".

Quand s’inquiéter ?

Néanmoins, il peut arriver que les pleurs deviennent un problème. C’est le cas lorsque ceux-ci sont très fréquents et/ou qu’ils surviennent sans raison apparente. C’est aussi un souci quand pleurer empêche de mener ses activités quotidiennes.

A l’inverse, n’être pas du tout capable de pleurer, même quand on en a besoin peut être inquiétant. Certaines catégories de dépression peuvent entraîner ce trouble. Si vous êtes dans une de ces situations, n’hésitez pas à consulter votre médecin traitant.