Luc-la-Primaube. Maison Sainte-Anne : un après-midi en chansons pour les résidents

Pour les profanes, le temps peut sembler long dans une maison de retraite et l’image de nos aînés qui attendent dans leurs fauteuils est toujours dans les esprits. Cette vision n’est pourtant pas inéluctable et à la Maison Sainte-Anne à La Primaube, la directrice Mélanie Frankowski et l’animatrice Ludivine, l’ont bien compris. L’idée est de faire profiter des spectacles et animations aux résidents qui le souhaitent et de faire intervenir des professionnels ou des bénévoles à la rencontre de ces résidents dans leur établissement.

Ainsi, les résidents ont eu l’immense plaisir de retrouver la chorale des Alertes d’Olemps qui leur rend visite régulièrement. Les 25 choristes et leur chef de chœur Janine Andrieu, accompagnés de Michel Vayssade au synthétiseur, ont interprété quelques chants de leur répertoire varié, bien connus de nos aînés tels que : "Se canto", "Dans le temps de mon père", "La maladie d’amour", "Ça fait rire les oiseaux", "Les Champs-Élysées", "Dès que le printemps revient"… Les résidents ont pu les accompagner tout au long de l’après-midi en tapant des mains, en chantant ou en allant sur la piste pour faire quelques pas de danse. Le rendez-vous pour l’année prochaine est d’ores et déjà pris. Un moment privilégié de détente et de joie pour ces résidents. Un goûter a clôturé cet après-midi. La Maison Sainte-Anne, 2, rue de l’Aube à La Primaube, organise un déjeuner aux tripous, dimanche 10 décembre, à 8 heures et à 9 heures avec au menu tripous, pommes de terre, fromage, fouace, vin et café. Tarif : 12 €. Inscriptions avant le 23 novembre au 05 65 71 27 00.