Salles-la-Source. Galerie de la Cascade : derniers jours de l’exposition de Waltraud Zugmaier

C’est le dernier week-end pour l’exposition tout en couleurs de l’artiste allemande Waltraud Zugmaier à la galerie de la Cascade. L’exposition sera visible le samedi 25 et le dimanche 26 novembre de 14 h 30 à 18 h. L’artiste sera présente dimanche après-midi, ce qui va clore la saison d’expositions. L’occasion pour Jean-Luc Fau, président de l’association qui gère la galerie, de faire le point. "Un bilan de l’année très satisfaisant. Nous avons compté à ce jour plus de 2 500 visiteurs sur l’ensemble des expositions. Ce que l’on peut dire c’est que ces peintures abstraites très colorées ont rencontré, comme pour les autres expositions, beaucoup d’intérêt auprès des visiteurs, qu’ils soient connaisseurs ou non. Les retours sont très bons. Nous pensons que le fait de nous situer sur la route Soulages est près positif pour nous. Nous réfléchissons à la façon de mesurer cette dynamique, l’année prochaine. La programmation est en cours avec de très belles expositions en projet dont une avec pour thème du vin et de la vigne…", dit-il.

Avant cela, la galerie sera ouverte pour une foire aux œuvres présentée par une douzaine d’artistes aveyronnais courant décembre. Une belle occasion de préparer Noël. Les détails de cette foire aux œuvres seront fournis très prochainement.

La galerie de la Cascade se trouve 111, route de Conques, parking P2. Voir le site internet galeriedelacascade.com.