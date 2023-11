Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. L’atelier éphémère pour tisser du lien

Des empreintes de plantes sauvages sur des toiles circulaires peintes avec de l’hydrolat d’achillée millefeuille et de l’eau du Lot. C’est l’une des curieuses propositions d’Ursula Caruel, artiste botanique en résidence sur l’Aubrac cet été, qui revient ouvrir un atelier éphémère du 24 au 28 novembre dans la salle de la galerie Renoir au cloître.

En plus de présenter son travail, elle proposera des temps d’échanges et de pratiques artistiques pour mieux connaître et retranscrire la richesse du patrimoine botanique de l’Aubrac. "C’est une démarche ethnobotanique que j’ai conduite cet été. J’ai rencontré une multitude de personnes, de tout âge, de toutes professions. Éleveurs, maraîchers, restaurateurs, cueilleurs, animateurs, botanistes, photographes, instituteurs, élus, enfants, retraités, touristes, et à chaque fois, je leur ai demandé : Quelle est la plante que vous préférez sentir ? Toucher ? Goûter ? Écouter ? Quel est votre lien avec ces plantes ? Avec votre territoire ? Je me suis plu à mélanger les publics, à les faire dialoguer entre eux au sujet des plantes de l’Aubrac. À travers les ateliers de pratiques artistiques que j’ai organisés, les gens se sont livrés, ont raconté leurs histoires. J’ai filmé quelques-unes de ces discussions. J’ai noté les plantes citées, et ça a constitué la base de mon travail : 90 plantes essentielles."

Elle y présentera ses dessins de plantes ainsi que les interviews réalisées.

Intervention dans les écoles

Plus qu’une exposition, elle proposera des ateliers pour apprendre à faire l’empreinte d’une plante, son contour à partir de son ombre, ou encore pour broder une plante sur du papier. "Des professeurs des écoles m’ont demandé comment apprendre à dessiner des plantes ? J’ai des dizaines de techniques, il n’y a pas que le dessin. Certaines sont très faciles et retranscrivent à merveille l’esthétique d’une plante. J’ai regroupé mes techniques dans un livre qui pourra être un outil pour les accompagnateurs d’enfants, des jeunes et tous les artistes en herbe. " L’artiste se rendra également dans les écoles de Saint-Geniez pour mettre en pratique ses techniques auprès des enfants.