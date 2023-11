Decazeville. Après Nicole Laromiguière, voilà Dany Rocq

La librairie la Mine à Feuilles, à Decazeville, a accueilli Nicole Laromiguière autour de son livre "Chante Cocotte". Un témoignage vivant et édifiant plein d’humour sur un parcours de vie et de travail étalé sur plusieurs décennies pour cette auteure originaire du Gua, à Aubin. Une dame au grand cœur qui, par ailleurs, aide des personnels de santé d’origine étrangère à s’installer en Aveyron. La rencontre du samedi 2 décembre, à partir de 16 h 30, s’annonce tout aussi exceptionnelle. Dany Rocq, un auteur lotois, et sa partenaire musicale Sandra Reznak proposent de livrer un exercice dont ils ont le secret : une lecture des passages du livre de Dany "Ifriqiya Mun" par son auteur, accompagnée par des sonorités ouest africaines égrenées par Sandra à la Cora. La Cora est un instrument très répandu en Afrique de l’Ouest, dont ceux qui ont l’occasion d’entendre, Salif Keita, Mory Kanté ou plus proche de nous Sonia Jobarteh (une virtuose anglo-gambienne) n’auront aucun mal à reconnaître. Une vraie invitation au voyage à travers la savane africaine.