La majorité des lecteurs se fie à la couverture au moment d’acheter un livre

(ETX Daily Up) - À l’approche de Noël, beaucoup partent en quête d’ouvrages à glisser sous le sapin. Si certains connaissent les goûts littéraires de leurs proches, d’autres cherchent l’inspiration dans les rayons des librairies. Ces derniers s’appuient, pour la plupart, sur les couvertures de livres dans leur décision d’achat.

Quelque 57% des Américains choisissent d’acheter ou de lire un livre en fonction de sa couverture, d’après un sondage ThriftBooks/One Poll*. Si ce choix peut sembler hasardeux, il semble satisfaire les lecteurs. En effet, 96% des sondés disent que les ouvrages qu’ils ont sélectionnés sur la base de leur couverture ont largement répondu à leurs attentes.

Ces chiffres montrent à quel point le succès d’un livre repose, en partie, sur l’attractivité de sa couverture. Celle-ci doit être suffisamment graphique pour attirer l'œil, sans, pour autant, en dire trop sur le contenu du tome qu’elle habille. Trois personnes interrogées sur dix affirment que la couverture est l’élément qui joue le plus sur leur décision d'acheter un livre pour autrui. En comparaison, seuls 9% et 10% des répondants se fient à l’auteur ou au genre littéraire pour savoir si cela ferait un bon cadeau.

Les maisons d’édition ont conscience de ce phénomène et cherchent de plus en plus à faire preuve d’audace dans le graphisme de leurs couvertures. Mais elles doivent toutefois composer avec les choix très affirmés des consommateurs en la matière. La grande majorité d’entre eux n’apprécient pas les couvertures de livre trop épurées (61%) ou celles qui utilisent une police d’écriture qu’ils n’affectionnent pas (56%). L’illustration choisie par l’éditeur joue aussi beaucoup : 52% des Américains n’achèteraient pas un livre dont la couverture ne correspond pas à son genre littéraire. Nombre d’entre eux n’aiment pas, non plus, celles qui reprennent l’affiche du film qu’il a inspiré (49%). C’est d’autant plus étonnant puisque 67% des lecteurs interrogés confient ne lire que les romans ou œuvres de non-fiction qui ont été adaptés pour le petit ou le grand écran. De manière générale, 80% des répondants admettent ne pas avoir acheté un livre à cause de sa couverture. Ce qui vient donner du poids à l’adage populaire selon lequel il faut se méfier des apparences. *Cette enquête a été menée par l’institut OnePoll, pour le compte du site ThriftBooks, auprès de 2000 Américains âgés de 18 ans et plus. Les données ont été collectées entre les 10 et 17 octobre 2023.