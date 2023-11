Brommat. L’arboretum de la Barthe se dévoile

Le parc arboretum de la Barthe est un lieu incontournable du Nord-Aveyron, et cette année, il a été sélectionné pour participer au concours des jardins d’agréments et jardins secrets par la Société nationale d’horticulture de France (SNHF).

Dernièrement, à l’occasion de la journée couleurs d’automne, le parc à ouvert ses portes. Agencé autour d’une maison de maître du XIXe siècle, il a été créé en 1995 par Ghislaine et Bernard Gagnant, et depuis il ne cesse de s’enrichir autour de collections majeures. Sur un espace de 9 000 m², il est organisé en terrasses surplombant la vallée de la Truyère aux confins du volcan cantalien et offre une vue sur l’Aubrac. Il réunit de nombreuses expressions végétales de tous les continents, notamment de l’hémisphère Nord. Le lieu offre une palette de 500 feuillus, 180 rosiers, 70 conifères et près de 500 vivaces. Durant le week-end, sous la conduite de Bernard, membre de l’association des parcs botaniques de France, de la société nationale d’horticulture et du comité des parcs et jardins de France, les visiteurs grâce aux explications du maître des lieux ont pu plonger dans l’univers des plantes et sont repartis enchantés.