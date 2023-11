Onet-le-Château. L’inceste et les violences sur l’enfant évoqués sans tabou

Le Département a organisé deux soirées de sensibilisation.

À l’échelle nationale, on estime à 160 000, le nombre de mineurs victimes de violences sexuelles chaque année, et à près d’un adulte sur dix, la part de majeurs victimes de violences sexuelles pendant l’enfance.

Il est observé que seize ans sont en moyenne nécessaires pour que la parole des victimes se libère. En lien avec l’Observatoire sépartemental de la protection de l’enfance, et en résonance avec la journée internationale des droits de l’enfant, le Département de l’Aveyron a organisé deux événements en soirée (à Rodez et à Onet), pour aborder le sujet de l’inceste et plus largement des violences sexuelles faites aux enfants.

En collaboration avec l’association EnVies EnJeux 12, et dans le cadre de la stratégie nationale de la prévention et de la protection de l’enfance avec un cofinancement des services de l’État, la pièce de théâtre filmée intitulée "Quelque Chose" a été proposée à l’Athyrium devant 70 participants et a été suivie d’un temps d’échanges avec la salle.

Un film qui se déroule alors que la fête de la musique bat son plein. Quatrefemmes s’y retrouvent pour rire et danser. Elles ne se connaissent pas, ou à peine, mais se sont rencontrées dans un groupe de parole. Ce qu’elles ont en commun ? Un traumatisme. Quelque chose leur est arrivé. L’objectif affiché est bien de favoriser la libération de la parole des victimes de violences sexuelles et de permettre à chacun de mesurer l’impact de ces traumatismes de l’enfance sur la vie adulte. C’est à la fois un enjeu de société, de santé publique et politique. Mais pour libérer la parole des uns, il faut que les autres, tous les autres, en parlent !