Jeux olympiques et paralympiques : où et à quelle heure voir la Tournée des drapeaux en Aveyron ce mercredi ?

Dans huit mois, le coup d'envoi des Jeux olympiques et paralympiques de Paris sera donné. Ce mercredi 29 novembre, l'Aveyron accueillera une étape de la Tournée des drapeaux, qui voyage en France depuis septembre 2021 à la demande des collectivités.

Les anneaux olympiques sur le premier drapeau, les agitos paralympiques sur le deuxième et l’emblème de Paris 2024 sur le troisième, voici la composition de la caravane des drapeaux qui fait le tour du pays avant de rejoindre la capitale en juin 2024.

S'approprier les Jeux

S'approprier les Jeux et avoir, même à une petite échelle, le sentiment de participer à ce mouvement olympique mondial avec toutes les valeurs que cela revêt.

Les drapeaux olympiques et paralympiques de 2024 ont entamé depuis 2021 un tour de France. Si, généralement, les drapeaux passent de la dernière ville hôte à la prochaine, les organisateurs de Paris 2024 ont souhaité que les drapeaux voyagent sur tout le territoire.

Ces symboles voyagent sur le sol français

Depuis la clôture des Jeux de Tokyo, Paris est officiellement devenu la prochaine ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été. Lors des cérémonies de clôture des Jeux au Japon, les drapeaux ont été transmis par les présidents du CIO, Thomas Bach et de l’IPC, Andrew Parsons, à la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Depuis leur arrivée sur le sol français ces drapeaux n’ont cessé de voyager afin de partager ces symboles avec un maximum de Françaises et Français.

Ce mercredi 29 novembre, c'est en Aveyon qu'ils font escale.

Rodez

10 h 15 : arrivée des associations sportives avec remise des t-shirts "Terre de Jeux", place des Ruthènes ou dans la salle des fêtes si le temps ne permet pas d’être en extérieur

10 h15 : arrivée des drapeaux, place des Ruthènes

10 h 40 : arrêt à l’Ehpad de Combarel pour présenter les drapeaux aux personnes âgées. Le cortège passera par l’avenue Victor-Hugo le long du jardin public

11 h 20 : arrivée sur la place du Bourg

11 h 40 : arrivée place de la Cité avec une démonstration de 15 minutes de BMX artistique aura lieu sur la place

Espalion

La commune d’Espalion bénéficie des labels "Terre de Jeux 2024" et "Centre de Préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024" pour les disciplines du tennis de table et du Handball.

La Tournée des drapeaux passera aussi par la commune ce mercredi après-midi.

16 h 30 : arrivée des drapeaux, prises de parole des officiels et de la délégation Paris 2024

17 heures : tournoi et finale de handball

18 h 30 : spectacle de danse par le club Rythme et danse suivi de la remise du trophée

19 heures : verre de l’amitié en salle de convivialité

20 heures : buffet dînatoire à l’espace restauration des Portes des Monts d’Aubrac

Baraqueville

Ce mercredi 29 novembre, à partir de 10 h et tout au long de la journée 2 550 élèves aveyronnais, inscrits du CE2 jusqu’aux étudiants de STAPS ou résidents en établissements spécialisés, sont attendus pour disputer l'une des treize courses figurant au programme du 28e cross départemental qui fait étape, cette année, à Baraqueville.

Et, en amont des JO de Paris 2024, le comité d’organisation des Jeux Olympiques sera présent dans le cadre de la Tournée des drapeaux. Des animations sont prévues lors des départs des courses et remises de récompenses.