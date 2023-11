"Coastal cowgirl", "girl dinner"… Les tendances internet inspirent des playlists musicales

(ETX Daily Up) - Comme Apple Music et Deezer, Spotify a dévoilé ses classements de fin d’année. Ils dévoilent les tendances musicales qui ont façonné l’année 2023. L’une d’entre elles concerne toutes les "esthétiques" qui cartonnent sur les réseaux sociaux, et que les utilisateurs du service de streaming adaptent en chanson.

Les membres de la génération Z s’affranchissent des frontières du genre, que ce soit d’un point de vue stylistique, mais aussi musical. Les chansons qu’ils écoutent sont davantage influencées par leur humeur que par le genre auquel elles appartiennent. C’est pour ça que les (jeunes) utilisateurs de Spotify aiment tant créer des playlists qui correspondent à l’activité qu’ils exercent pendant l’écoute, ou à leur état d’esprit. Ainsi, plus de 200.000 playlists sur le thème de la rupture amoureuse ont été créées au cours de l’année 2023. Les données de la firme suédoise révèlent un pic d’écoute de ces compilations musicales à l’occasion de la Saint-Valentin. On y trouve souvent des tubes parlant des déceptions sentimentales comme "We Are Never Ever Getting Back Together" de Taylor Swift, "thank u, next" d’Ariana Grande ou encore "Before He Cheats" de Carrie Underwood.

Hormis les grandes célébrations qui rythment le calendrier, les réseaux sociaux influencent beaucoup les habitudes musicales des utilisateurs de Spotify. Ces derniers imaginent des playlists qui, à leurs yeux, illustrent musicalement les tendances qu’ils voient sur Instagram, TikTok ou Pinterest. C’est le cas de la "coastal cowgirl", ce style vestimentaire qui fait la part belle à la culture texane. Le numéro un du streaming musical a observé une augmentation de l’ordre de 2000% des playlists axées sur cette tendance durant le printemps. À en croire les mélomanes qui les ont créées, des chansons comme "Texas Sun" de Khruangbin & Leon Bridges et "Cowboy Take Me Away" des Chicks incarnent le mieux cette esthétique Far-West.

Boom d'écoute pour l'Empire romain

La musique a aussi joué un rôle important dans le succès d'"esthétiques" nées sur les réseaux sociaux ces derniers mois, à l’instar de la "Tomato Girl". Les utilisateurs de Spotify se sont pris de passion pour cette micro-tendance, qui est une ode à la Dolce Vita italienne. Les playlists musicales qui lui sont associées ont augmenté de 500% aux États-Unis durant l’été dernier. Elles contiennent, pour la plupart, des morceaux aux sonorités très nostalgiques, dont "Somethin’ Stupid" de Frank et Nancy Sinatra, "Say Yes to Heaven" de Lana Del Rey et "Can’t Take My Eyes off You" de Frankie Valli.

On observe un engouement similaire pour la tendance alimentaire des "girl dinners". Elle a contribué à donner naissance à plus de 10.000 nouvelles compilations musicales sur Spotify, portées par des morceaux tels que "Cherry" de Lana Del Rey, "champagne problems" de Taylor Swift et "Deli" d’Ice Spice.

Si la plupart de ces esthétiques renvoient à un univers très féminin, les hommes se laissent, eux aussi, inspirés musicalement par ce qu’ils voient en ligne. Surtout quand cela touche à l’Empire romain. Les réseaux sociaux regorgent de témoignages dans lesquels des hommes de tout horizon se disent passionnés par cette période antique. Certains d’entre eux sont allés plus loin en cherchant sur Spotify des playlists qui les plongeront dans le monde des gladiateurs et des grandes batailles épiques (+580% en septembre). Y figurent des chansons assez surprenantes, comme "Viva la Vida" de Coldplay, "Everybody Wants to Rule the World" de Tears for Fears et "Another One Bites the Dust" de Queen.