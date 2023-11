"L'Aveyron est une terre qui attire la délinquance" : la gendarmerie dresse le bilan en chiffres

Les gendarmes de l’Aveyron ont célébré leur sainte patronne, Sainte-Geneviève, à Estaing.

Le lieu n’avait pas été choisi au hasard. Depuis 2006, Estaing n’abrite plus de caserne de gendarmerie. Dans son souci de proximité, les gendarmes de l’Aveyron ont ainsi organisé la cérémonie de la Sainte-Geneviève, leur sainte patronne (lire par ailleurs), dans cette commune classée Plus Beaux Villages de France.

Loin de la carte postale, le colonel Frédéric Brachet, commandant le groupement de gendarmerie départemental de l’Aveyron, a dressé le bilan des activités des soldats en bleu qui "ne connaissent pas de temps mort. La société se transforme à grande vitesse, tout va trop vite, avec des décisions prises par SMS, nous devons nous adapter et nous puisons dans la militarité, le discernement et la rigueur car nous sommes en première ligne tous les jours".

En ce sens, Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture, a rappelé "le courage, la solidarité et le discernement pour répondre à des missions difficiles et contraignantes avec tout au bout de l’estime, la proximité. Une présence qui rassure pour préserver la cohésion sociale, une lutte difficile contre l’insécurité, l’intolérance et la violence qui sont les maux actuels. Il faut s’adapter face à l’évolution de la société".

Intervenante sociale La sous-préfecture, le conseil départemental et le groupement de gendarmerie départementale de l’Aveyron viennent d’officialiser la mise en place d’une intervenante sociale gendarmerie à la gendarmerie de Villefranche-de-Rouergue, dans le but d’accueillir et de renseigner les personnes qui pourraient avoir besoin d’informations dans le cadre d’une prise de décision telle qu’un dépôt de plainte pour violence conjugale ou intrafamiliale. Lutte contre l’exclusion, protection de l’enfance, prévention, etc. sont autant de champs d’action.

Gendarmerie verte

S’adapter est le maître mot. Pour cette raison, deux brigades mobiles ont été octroyées au département, dans un souci de réactivité et de proximité. L’une sera basée à Saint-Affrique, l’autre à Rodez pour écumer dans le Nord-Aveyron, dont Estaing. "On répondra à la demande ou on s’installera pour préserver le département. Cela prend la forme d’une gendarmerie verte pour lutter contre la pollution et appuyer l’ONF (Office national des Forêts), c’est l’une des priorités qui me tient à cœur".

Une gendarmerie verte, une gendarmerie qui voit rouge aussi. "L’Aveyron n’est pas une terre de délinquance mais une terre qui attire la délinquance". Et de poursuivre : "Cette consommation vient de tout type de milieux, nous menons des perquisitions après avoir arrêté l’individu au volant".

Qui était Sainte-Geneviève ? Née à Nanterre vers 420 après Jésus-Christ et morte à Paris vers 510 après Jésus-Christ, elle rejoint l’île de la Cité en 440 suite au décès de ces parents dont elle consacre l’héritage à aider les nécessiteux. Geneviève sauve Paris en 451 lors du siège des Huns avec à leur tête, Attila. On lui attribue de nombreux autres miracles. C’est pourquoi, par décret du 18 mai 1962, Geneviève est désignée par le pape Jean XXIII, sur demande de l’évêque des Armées et du père Wagner, aumônier national, patronne de la Gendarmerie. Hommage est rendu chaque 26 novembre.

"La parole se libère"

Incivilités, arnaques sur les personnes âgées, les violences intrafamiliales « qui explosent », les maux ne manquent pas. "Cette explosion résulte d’une prise de conscience. La parole se libère". Il y a donc du positif derrière les augmentations éloquentes de la violence. Une centaine d’élus ont aussi été formés cette année pour répondre aux menaces, garder son calme.

Et de continuer à être au plus près des citoyens. "Depuis un an et demi, des gendarmes disposent chacun d’un ordinateur, pour s’installer dans l’anonymat, s’adapter, écouter et prendre des plaintes si besoin", conclut le colonel Frédéric Brachet.

En chiffres 500 militaires dans le département.

Plus de 150 réservistes

42 brigades dont 2 motorisées.

3 pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie.

Plus de 5 000 crimes et délits cette année.

2 brigades mobiles seront opérationnelles courant 2 024.

15 communes équipées de vidéosurveillance, 8 sont en projet.

107 actions de sensibilisation sur la cybersécurité.

103 auprès des entreprises.

1 400 actions auprès des seniors.

Plus de 10 500 contacts auprès des élus locaux.

100 % de hausse de trafic démantelé de stupéfiants.

75 % de hausse de conduite sous stupéfiant.

