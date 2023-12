Baraqueville. Chiara Armellini, auteur illustratrice jeunesse, a su captiver le jeune public

L’équipe d’animation a choisi la culture comme thématique de sa programmation.

Ainsi, le centre de loisirs "L’île aux enfants" de Baraqueville, géré par le Pays Ségali Communauté, a choisi d’accueillir Chiara Armellini, auteur-illustratrice jeunesse, dans le cadre de la journée d’études sur le noir dans l’album jeunesse (et faisant suite à une visite du musée Soulages).

"Furio" et "devinettes en herbe" ont été le point de départ de l’équipe éducative du centre de loisirs pour sensibiliser les enfants aux travaux de l’auteur. Puis Chiara a animé une séance auprès des lapinous et des aventuriers, à la suite de laquelle chaque enfant a pu faire vivre "triangle noir" à travers l’histoire qu’il a pu imaginer. Une rétrospective de la journée et des photos des ateliers ont été présentées aux familles en fin de journée.

Très appréciée de toutes et tous, cette journée s’est déroulée dans une ambiance familiale et conviviale. La séance de lecture de contes, animée mensuellement par Geneviève, a permis aux enfants de poursuivre ce travail sur le thème du noir. Le mois prochain, ce sera des contes de Noël.

Avec leurs équipes d’animation, les lapinous et les aventuriers ont également pu échanger et agir en faveur des incontournables droits de l’enfant (autour de chansons, de danses et d’ateliers créatifs), pour l’anniversaire de la convention internationale.

Sur le registre du spectacle vivant, ils ont également assisté à une représentation théâtrale (extrait du spectacle de Wally avec Nicolas et Thomas), en partenariat avec la commune de Baraqueville.

Prochainement, les enfants assisteront au spectacle "Aux origines du monde" (contes inuits), par la compagnie Suptnik, organisé par le centre social et culturel du Pays Ségali, avant de s’investir pleinement dans les animations de fin d’année. Et pour bien commencer 2024, ils joueront, comme chaque année, aux cartes de la fraternité (lutte contre les discriminations). Que de bons moments à venir en perspective !

Pour de plus amples renseignements quant au fonctionnement du centre de loisirs acmileauxenfants@payssegali.fr Isabelle ou Clément au 05 65 70 19 95 ou 06 10 18 22 72