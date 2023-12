Druelle Balsac. Salle comble pour le quine de l’école Paul-Cayla

Les habitués de ce jeu de hasard s’étaient donné rendez-vous à la salle des fêtes de Druelle village, samedi 25 novembre afin de participer au quine de l’école Paul Cayla de Druelle, organisé par l’association des parents d’élèves. Beaucoup étaient venus en famille, entre voisins ou sympathisants de l’école, ou, tout simplement, entre mordus de ce jeu qui n’auraient manqué ce loto pour rien au monde. Ce qui fait qu’à 20 h 30, la salle était comble avec près de 430 personnes qui étaient venues tenter leur chance. De nombreux et jolis lots étaient à gagner avec, notamment, le 1er lot du super quine, un séjour au château de la Falque proposant une nuit pour deux personnes et d’une valeur de 300 €. Le bénéfice servira au financement des activités de l’école, mais également aux voyages scolaires, déplacements. Il sera aussi d’une grande utilité pour l’achat de divers jeux pour la cour de l’école. L’APE de l’école Paul Cayla remercie, en son nom personnel mais aussi à celui des enfants, les personnes qui se sont déplacées et qui ont ainsi largement contribué au gros succès de ce quine.