Rieupeyroux. Un marché artisanal et gourmand pour faire ses achats de Noël le 9 décembre

L’Apel de l’école et collège privés organisera son marché de Noël -artisanal et gourmand- samedi 9 décembre, de 10 heures à 18 heures à la Maison pour tous. Une trentaine d’artisans et producteurs locaux (maroquinerie, pyrogravure, couture, bijoux, produits du terroir, etc) seront présents toute la journée, l’occasion idéale pour peaufiner sa liste de cadeaux juste avant les fêtes. Les enfants pourront mettre leur liste dans la boîte aux lettres du Père Noël, qui sera également présent ce jour-là, avec un studio photo. Des balades à poneys seront proposées de 10 h à 17 h, des ateliers pour enfants de 15 h à 17 h, et des lectures de contes du Noël de 15 h 30 à 16 h 30. Les plus gourmands pourront se retrouver à la buvette pour déguster crêpes et cidre chaud. Il sera aussi possible de réserver des portions de soupe au fromage à emporter (réservation aux heures de repas par sms au 06 12 95 15 32).