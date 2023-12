Onet-le-Château. Un quine réussi au Patio et beaucoup de manifestations à venir

Il y avait du monde (même si on espère toujours plus de participants en raison de l’objectif de la manifestation) et des beaux lots offerts par de nombreux commerçants et particuliers et un bénéfice non négligeable de 1 540,55 €, qui se rajoute à celui engendré par le club de bridge.

Le Téléthon se poursuit sur la commune, ce matin à 9 h 30 au Patio, avec la rando ou marche nordique d’Onet en Forme, demain avec le petit-déjeuner et la rando du comité d’animation du Château, au Château, le samedi suivant (9 décembre) avec le petit déj au Complexe de tennis, une vente de gâteaux au carrefour Saint-Etienne, pendant le marché de Rodez et à 21 heures pour le concert du groupe KmylO à l’Athyrium et le dimanche 10 décembre de 14 h 30 à 19 heures avec le thé dansant organisé par la Retraite Sportive des 4C, à la MDA des Costes- Rouges, sans oublier la soirée théâtre du Gaeq, mais ce sera l’année prochaine (7 janvier) !

Les bénévoles du Téléthon autour de Karel et Aurélie vous attendent nombreux, pour faire grossir la cagnotte au profit du Téléthon.