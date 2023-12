Disco roller, marché de Noël, découverte au musée Soulages... Les sorties du week-end à Rodez

Dédicaces, expositions, théâtre… Il y en aura pour tous les goûts en ce premier week-end de décembre.

À Fenaille, laissez-vous embarquer par Jean-Philippe Savignoni

Venez vous émerveiller devant quelques-uns des trésors dévoilés : la beauté troublante de la "Dame de Saint-Sernin" statue-menhir de grés rose venue du fond des âges, le Chevalier Guillaume Ratier et son armure de pierre, la grâce du sourire de la Vierge des Annonciades et le bouleversant Christ de Bonnecombe… Rendez-vous dimanche à 14 h 30 (gratuit, sur réservation).

Fabriquez votre boule de Noël au musée Denys-Puech

En ce premier dimanche de décembre, un atelier "paysage dans une boule de Noël" est proposé au musée Denys-Puech. Créer un paysage à l’intérieur d’une boule transparente en utilisant différentes techniques. Vous découvrirez les paysages du musée ainsi que différentes techniques pour créer un paysage en peinture, en sculpture ou en gravure. Rendez-vous le 3 décembre, de 14 h 30 à 17 heures en continu. Gratuit.

Loumeau à la Galerie Réplique

"Dès samedi à Rodez, j’apporterai sur les terres noires de Soulages un zbeul de couleurs à réveiller les morts !" Arnaud Loumeau est ravi d’avoir été choisi pour assurer la dernière exposition de l’année. "Elle m’a invité à rassembler dans son enceinte mes dernières recherches formelles sur petits formats et mes travaux plus anciens marqués par une obsession pour la couleur et la répétition des formes simples. Je présenterai donc l’état des lieux de mes découvertes, peintures, collages et sérigraphies". C’est à voir 4 au 22 décembre, et le vernissage est programmé samedi à 18 heures.

Découverte sensible du musée Soulages

Ce dimanche, à 10 heures, 11 h 30 et 14 heures, et à l’occasion de la journée internationale des personnes en situation de handicap, le musée propose une découverte unique et sensible de la collection Soulages. Cette proposition se veut être celle du langage non verbal pour amener chacun à une rencontre collective et en même temps à une rencontre avec soi-même au travers des œuvres. Cette expérience sera menée par Elsa Decaudin, chorégraphe, à l’initiative du dispositif "danse au musée". Sur trois créneaux les personnes en situation de handicap, leurs proches ainsi que toute personne souhaitant partager ce moment artistique et convivial seront accompagnés pour vivre une approche originale de l’œuvre de Pierre Soulages.

Marché de Noël à La Menuiserie

Un marché de Noël dans le plus pur style de La Menuiserie est proposé aujourd’hui et demain. Ce marché de Noël artistique, est couplé à l’ouverture de l’exposition qui réunit Nicolas Sanhes, Zefrino Chilaué, Fabrice Figué, Etau et Kevin Beukeboum, et intitulée "Battre le fer jusqu’à l’or".

Michel Bras en dédicace à la Maison du livre

De 10 heures à 12 h 30, ce samedi, le chef renommé Michel Bras dédicacera son dernier livre "Cheminement" à la Maison du livre.

Disco roller à l’amphithéâtre

Ce soir, de 20 h 30 à 23 heures, au niveau moins 4 de l’amphi, le club de Rodez roller hockey organise une soirée disco-roller au profit du téléthon. Et si vous venez déguisés, c’est encore mieux.

Le, club peut même vous prêter des rollers et des protections. Entrée 5 euros.