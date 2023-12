Bozouls. Un voyage au cœur des émotions et du bien-être avec Vikalpa

L’association Vikalpa, reconnue pour son engagement dans le développement personnel et le bien-être, organise un événement à Bozouls, du 8 au 10 décembre. Ces journées seront riches en découvertes, partages et apprentissages pour les enfants, adolescents et adultes.

Vendredi 8 décembre, soirée cinéma et débat. Elle débutera à 18 h 30, avec la projection gratuite du film documentaire "C’est quoi le bonheur pour vous" de Julien Péron. Cette projection sera suivie, à 20 h, d’une conférence-débat sur les émotions, animée par Estelle Richir et Erick Angles. Une occasion unique de réfléchir sur le bonheur et de partager des perspectives variées.

Samedi 9 décembre, projection et ateliers découverte. Le samedi soir à 19 h, le documentaire "L’école de la vie" sera projeté, suivi d’un débat avec le réalisateur Julien Péron.

Cette journée sera également marquée par des ateliers découverte sur donation libre, incluant Qi Gong, méditation, expression corporelle, et pratique de l’attention. Ces ateliers sont accessibles dès 7 ans.

Dimanche 10 décembre, focus sur les constellations familiales et systémiques. Le dimanche après-midi, Brigitte Geneste animera deux ateliers sur deux thématiques. Le premier atelier, gratuit, de 15 h 30 à 17 h, présentera cet outil thérapeutique. Le second, payant et limité à vingt participants, permettra à trois personnes de poser leur propre constellation. Les tarifs sont de 90 € pour les membres et 110 € pour les non-membres (constellants), et de 20 € pour les membres et 40 € pour les non-membres (représentants).

Informations pratiques

Les projections et conférences se tiendront à la salle du 1er étage du centre social de Bozouls, tandis que les ateliers se dérouleront à la salle Pierre-Monteil (à l’arrière de la galerie).

Une restauration sur place sera proposée, incluant boissons chaudes et madeleines de Célestine. Pour toute inscription ou information supplémentaire, contactez le 0 6 61 12 05 82.