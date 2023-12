Cette collision survenue ce lundi 4 décembre vers 10 du matin à Montrabé (31) impacte le trafic ferroviaire entre Toulouse et Saint-Sulpice jusqu'en fin d'après-midi.

Ce lundi 4 décembre vers 10 heures du matin, un train TER a percuté une voiture ayant forcé un passage à niveau à Montrabé (Haute-Garonne), relate La Dépêche du Midi. Si le conducteur, un homme de 53 ans s'en sort miraculeusement indemne, l'arrière de sa voiture a été pulvérisé sous le choc il aurait commis une infraction, selon la SNCF, qui a annoncé que le trafic était interrompu jusqu'à ce lundi 17h30 entre Toulouse et Saint-Sulpice (Tarn), impactant les liaisons ferroviaires entre Toulouse et Albi, Rodez, Mazamet et Aurillac, le temps de dégager la voie et de réparer les installations endommagées "au niveau du passage à niveau".

Peu après 13 heures, la circulation des trains a pu reprendre sur une des deux voies, mais des retards ont été enregistrés durant toute la journée. Un système de bus a été mis en place pour asssurer les trajets impactés par l'accident.

\ud83d\udd34 10h54 [Toulouse \u2194\ufe0f Mazamet/Rodez/Aurillac]



\u274c Les circulations sont interrompues entre Toulouse Matabiau et Saint-Sulpice en raison d'un accident à un passage à niveau \u274c



Les équipes spécialisées sont actuellement sur place.



Reprise estimée : 13h15



Besoin d'une info ? \u2935\ufe0f pic.twitter.com/A1ZCZF6TYk — liO Train SNCF Occitanie (@lio_train_sncf) December 4, 2023

Plus de peur que de mal aussi pour les quelque 130 passagers du TER victime de cet accident, qui ont pu reprendre leur route.

La circulation routière est également perturbée à Montrabé au niveau du passage à niveau. Une déviation a été mise en place dans le village, valable jusqu'à ce lundi 18 heures.