Occitanie : où est passée Salomé, disparue depuis sa sortie du lycée ce vendredi 1er décembre ?

L'adolescente de 16 scolarisée à Castelnaudary (Aude) n'a pas pris le train pour rentrer chez elle, et son portable est éteint.



Depuis la fin de ses cours ce vendredi 1er décembre, Salomé Boucabelle, 16 ans, a quitté le lycée Germaine-Tillion de Castelnaudary (Aude) où elle est scolarisée comme elle fait d'habitude. Mais la suite n'est pas habituelle : l'adolescente n'a pas pris le train pour rentrer chez elle comme elle le fait normalement (le lieu de son domicile n'est pas précisé), et depuis ce vendredi, plus de nouvelles. Plus inquiétant, son téléphone est éteint depuis cette date et plus personne ne l'a vue.

La gendarmerie de Narbonne a lancé ce lundi 4 décembre un appel à témoins pour récolter "toutes informations utiles permettant de localiser" et de retrouver Salomé. L'adolescente mesure 1,65 m, de corpulence normale, elle est de type caucasien, cheveux chatain, longs et bouclés, et susceptible d'être vêtue d'une robe beige et d'un collant, ou d'un short en cuir, bottines noires, pull rayé et veste noire.

Si vous avez des informations, contacter la gendarmerie de Lézignan-Corbières, en charge de l'enquête, au 04 68 27 06 14 ou bien composez le 17.