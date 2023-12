Sainte-Barbe : le centre de secours de Rodez marqué par 3 650 interventions pour les pompiers

Au centre de secours Louis-Dausse, installé dans le quartier Saint-Eloi de Rodez depuis 43 ans, une centaine de sapeurs-pompiers ont fêté vendredi 1er décembre soir, leur patronne aux côtés d'élus et de partenaires.

Fort de 32 professionnels et d'une centaine de volontaires, le centre de secours mixte de Rodez est le plus important des 40 structures que compte l'Aveyron. La cérémonie de la Sainte-Barbe, qui s'y est déroulée ce vendredi soir, a été l'occasion, outre de resserrer les liens entre les pompiers, de dresser un bilan de l'année, et c'est le capitaine Auguste, responsable du centre, qui s'en est chargé.

85 % de secours à la personne

"L’activité opérationnelle toutes interventions confondues s’établit à 3 650 sorties pour notre centre. Comme chaque année le secours à personnes représente environ 85 % de nos sorties. Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires se retrouvent en première ligne pour porter secours à la population, nous représentons l'un des derniers services publics sinon le dernier capable de se projeter en tout lieu, en tout temps et à toute heure sur notre territoire", a-t-il affirmé en ouverture de la cérémonie.

Cinq labels employeur

Une activité qui, bien qu'en baisse de 2 % par rapport à l'année précédente, reste soutenue pour les pompiers, qui interviennent sur l'agglomération de Rodez mais aussi, en fonction des besoins, jusqu'à Pont-de-Salars, Marcillac ou Baraqueville. Cinq "labels employeur" ont été remis pour sceller le conventionnement avec le Service départemental d'incendie et de secours. Une démarche qui permet de solliciter ces pompiers volontaires sur leur temps de travail en cas de besoins et qu'ont validée les mairies de Rodez, Onet-le-Château, le conseil départemental, le centre hospitalier et l'usine Bosch.

69 stagiaires ont suivi des formations

Cette année, 69 stagiaires du centre de secours ont suivi des formations initiales ou de perfectionnement sur le département dans différents domaines : secourisme, feux de forêts, conduite hors chemin, secours routier, appareils respiratoires isolants, risques chimiques, sauvetage-déblaiement... Au mois de janvier, le centre de secours accueillera par ailleurs 14 jeunes sapeurs-pompiers volontaires. "Vous attaquerez à partir de janvier votre première année de formation. Votre engagement comme JSP est un acte important dans votre jeunesse, qui vous honore. Vous serez demain pour certains d’entre vous à notre place et je ne peux que vous inciter à poursuivre cet engagement et vous en remercie", leur a déclaré le capitaine Auguste.

Pour ce qui est du devenir du centre de secours Louis-Dausse, aucune annonce n'a été faite au cours de la soirée, qu'il s'agisse d'un éventuel déménagement ou d'une rénovation des locaux, inaugurés il y a 43 ans.