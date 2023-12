Druelle Balsac. Le bureau du comité des fêtes du Pas réélu avec Bruno Teyssèdre comme président

Le comité des fêtes du Pas tenait son assemblée générale à la salle des fêtes du Pas afin de faire le bilan de l’année écoulée et discuter des projets. Un bilan moral et financier a été fait sur les manifestations qui ont eu lieu dans le courant de l’année et qui ont rencontré un véritable succès. Pour l’année prochaine, plusieurs projets sont en cours de discussions notamment sur le programme de la fête qui aura lieu le week-end des 15 et 16 juin 2024, et de la fameuse grillée de châtaignes qui se déroulera le 27 octobre 2024. Ensuite le bureau démissionnaire a été réélu de la manière suivante : président : Bruno Teyssèdre ; vice-président : Alexandre Sales ; secrétaire : Maëva Teyssèdre ; vice-secrétaire : Wensceslas Bayard ; trésorière : Clara Gayraud ; vice- trésorier : Sébastien Bouhris.

Gâteaux et verre de l’amitié, convivialité oblige, ont clôturé cette assemblée générale.