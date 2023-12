Espalion. Artésens revient avec un beau projet pour 2024

L’équipe d’Artésens invite à son assemblée générale, le jeudi 14 décembre, à 19 heures, salle N° 11 à l’espace Poulenc. Au-delà du bilan de l’année 2023, l’association aura le plaisir de vous présenter les projets pour 2024. Un ensemble de circonstances familiales ou professionnelles et la difficulté de recruter des bénévoles n’ont pas permis à l’équipe d’Artésens de se mobiliser pour des évènements musicaux en 2023. L’équipe continue à croire au rôle utile et précieux des associations culturelles pour des instants de partage et de bonheur ouverts au plus grand nombre. Les idées ne manquent pas et l’une d’entre elles s’est précisée ces derniers mois. Mai 2024 verra la première édition d’un festival des métiers ancestraux en partenariat avec l’association de sauvegarde du château de Calmont. L’on partagera sur cet évènement lors de l’assemblée générale. Toutes celles et ceux qui souhaitent s’impliquer dans la vie associative et devenir membre d’Artésens seront les bienvenus que ce soit pour une heure de temps en temps, un évènement spécifique ou pour s’impliquer au sein du bureau ou des groupes de travail. Chacun fait ce qu’il peut. L’essentiel est de participer et de dynamiser l’association au travers des échanges, des idées et des attentes. Nous vous espérons nombreux à cette assemblée et pourquoi pas devenir membre d’Artésens !

Pour toute information : 06 78 40 26 41 contact@artesens12.fr