Aucun vainqueur de l'Euromillions mardi : le plus gros jackpot de l'histoire mis en jeu vendredi 8 décembre

Aucun vainqueur n'a mis la main sur les 217 millions d'euros mis en jeu, mardi 5 décembre 2023. Résultat des courses : le jackpot qui sera à rafler vendredi 8 est historique !

Aucun joueur n'est parvenu à rafler les 217 millions d'euros mis en jeu par la loterie continentale Euromillions, mardi 5 décembre 2023. Le jackpot a ainsi été revu à la hausse... et atteint un niveau inédit !

240 millions d'euros à gagner

La loterie européenne met en effet en jeu la somme de 240 millions d'euros, pour ce vendredi 8 décembre 2023. Comme le révèle le site spécialisé Tirage Gagnant, "le plafond maximal est atteint, un nouveau record !".

\u2b50\ufe0f#EuroMillions : le plafond maximal est atteint, un nouveau record !



Sans grand gagnant ce mardi soir, le montant de la cagnotte s'envolera à 240 millions d'euros ce vendedi !



Informations à lire sur https://t.co/HVQYB6ZdVA

\u27a1\ufe0fhttps://t.co/gU9oF3H7ow pic.twitter.com/8paXa61w3o — Tirage Gagnant (@TirageGagnant) December 5, 2023

Le méga jackpot Euromillions de 200 millions d'euros avait été mis en jeu le 1er décembre. Aucun vainqueur n'avait été déclaré : la somme grimpait alors à 217 millions d'euros pour mardi 5 décembre. Bis repetita, personne n'a raflé la mise. Donc cap sur les 240 millions... une somme historique !

Que se passera-t-il si personne ne parvient à remporter le (très) gros lot ? "Il pourra être remis en jeu cinq fois au maximum avant d'être forcément remporté ou partagé entre les gagnants du premier rang inférieur au rang 'jackpot'", explique Tirage Gagnant.

230 millions euros déjà remportés

La somme de 240 millions d'euros de gains a tout de même été frôlée à plusieurs reprises. Et plutôt récemment. En juillet 2022, c'est un Britannique qui avait mis la main sur 230 millions d'euros, un an après la victoire, en octobre 2021, d'un joueur français : il avait remporté 220 millions d'euros.

Comment jouer ?

Comment peut-on tenter sa chance ? Il est possible de remplir une grille Euromillions dans un point de vente FDJ, comme le rappelle la Française des Jeux. Le joueur peut également opter pour la solution digitale et choisir ses numéros sur internet, via le lien suivant.

Plus de chance... de se faire mordre par un requin !

Anecdote insolite rapportée par BFM TV : gagner de tels jackpots est très peu probable, soit une chance sur 140 millions. Pour appuyer la statistique, nos confrères expliquent que le risque de se faire mordre par un requin est d'un... sur cinq millions.