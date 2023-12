Baptême pour Lombre, samedi soir, à la Chapelle Saint-Joseph à Rodez

Le rappeur ruthénois est impatient de se produire dans cette "salle atypique", où il a déjà dansé voilà (presque) dix ans. Pour la première fois, seul à l’affiche, dans sa ville natale. Son cadeau de Noël...

Le 24 juillet dernier, Lombre a partagé la scène de la troisième et dernière soirée de la première édition de F’estivada, sur la plaine du haras de Rodez, avec Soprano, Aloise Sauvage et Julien Granel. Il n’a pas oublié : " On ne va pas se mentir, c’était extrêmement plaisant. Comment ne pas apprécier de jouer ainsi devant plus de 10 000 personnes ?". Il est de retour avec un concert programmé samedi 9 décembre, à 20 heures (ouverture des portes à 19 h 30), à la Chapelle Saint-Jo. "Il me tarde, j’ai vraiment hâte, lance, avec un grand sourire, le rappeur ruthénois de 26 ans. Je le vis comme mon premier véritable spectacle à Rodez car c’est autre chose que celui de cet été. Le public paie sa place pour venir me voir". Il poursuit volontiers sur le sujet : "Ce n’est pas la même émotion. C’est plus personnel qu’un festival... ".

Il le voit comme "un check point dans ma courte carrière" : " C’est une date qui est comme une étape sur le chemin parcouru jusqu’à aujourd’hui. Je mesure tout ce que j’ai pu faire pour en arriver là ". Il est également "très heureux" de retrouver la Chapelle Saint-Joseph où il a dansé voilà (presque) dix ans. Il s’appelait Andréas Touzé.

En attendant son prochain concert, le dernier de l’année 2023, mercredi 13 décembre, à La bulle café de Lille, Lombre va proposer, aux quelque 450 spectateurs, divers morceaux de son album, "Ailleurs", sorti en mai, et de son EP, mais il réserve aussi une ou deux surprises à l’assistance de ce "lieu atypique " : "Il y a un côté spirituel qui sonne bien dans cet endroit".

Cette soirée ruthénoise sera lancée par Marco et Mathu, duo originaire d’Angoulême, que Lombre a rencontré à Toulouse, séduit par son EP, sorti voilà quelques semaines, riche de chansons françaises aux sonorités pop. "J’ai la chance d’avoir fait et de faire encore des premières parties, et cela offre une visibilité incroyable, se réjouit le rappeur aveyronnais. Du coup, je me suis dit que c’était peut-être le moment aussi pour moi de donner, à mon échelle, un coup de pouce à d’autres, un petit tremplin".