Decazeville. Nathalie Bauer succède à Dany Rocq et Sandra Reznak

La rencontre avec l’auteur Dany Rocq et la musicienne Sandra Reznak, qui jouait du cora, a attiré plusieurs personnes à la librairie la Mine à Feuilles. Le livre de Dany Rocq, dont l’univers évoque l’Afrique ancienne, offre une épopée où s’affrontent rois et érudits, mages et animaux. Pour quel enjeu ?

Les livres et la renaissance des savoirs oubliés. Grand lecteur de Jules Verne et de Tolkien, Dany Rocq, natif de Decazeville, a rêvé d’être explorateur dans sa jeunesse. Il a vécu quelques années sur le continent africain, qui a sans doute stimulé son imaginaire. Tandis que les notes mélodieuses jouées par Sandra ont enchanté l’assistance. Le cora (ou Kora) est un instrument de musique à cordes, originaire du Mali.

Samedi 9 décembre, rencontre-dédicace avec Nathalie Bauer qui présentera son dernier livre "Qui tu aimes ne perdra pas", librairie la Mine à feuilles, à 15 heures. Un roman original sur un amour infini entre deux êtres, vivant de siècle en siècle (sur six époques différentes), mais aussi sur le pouvoir de la littérature.