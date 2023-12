Le Vibal. Noël et merveilles à la ferme à Frayssinhes

La Ferme vachement fruitée organise un Noël à la ferme le samedi 16 décembre à Frayssinhes, sur la commune du Vibal. Un marché de producteurs et de créateurs aura lieu de 14 h à 17 h 30 à la salle de l’école. La ferme ouvrira ses portes afin de faire découvrir les parcours des canards gras ainsi que les belles vaches Aubrac. Des promenades en calèche seront organisées de la ferme jusqu’au village pour les enfants. Il sera aussi possible de rencontrer le père Noël. En fin d’après-midi, tous les participants pourront se retrouver autour d’un verre à la salle de l’école puis se restaurer auprès des différents producteurs locaux présents (salle chauffée). Entrée libre, ouverte à toutes et à tous. Renseignements au 06 79 37 90 21.