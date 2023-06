Le Vibal. L’ADMR toujours aussi mobilisée

L’ADMR du Lévezou a tenu son assemblée générale à Prades de Salars. La présidente, Annie Delmas a remercié toute l’équipe des aides à domiciles et des salariées administratives pour le sérieux de leur travail, leur esprit de compréhension, leur générosité qui permettent un fonctionnement efficace et harmonieux des services de l’association ainsi que l’équipe des bénévoles compétents et motivés qui consacrent de nombreuses heures de leur temps libre en se déplaçant au domicile des clients pour la constitution des dossiers puis l’évaluation annuelle et diverses tâches. L’association couvre neuf communes pour le service à la personne : Arques, Arvieu, Canet-de-Salars, Flavin, Le Vibal, Pont-de-Salars, Prades de Salars, Ségur, Trémouilles et deux communes supplémentaires pour le service Portage de Repas : Agen-d’Aveyron et Montrozier. L’ADMR propose au quotidien des services à domicile aux personnes âgées, personnes handicapées ou malades qui ne peuvent pas accomplir les actes de la vie et permettre de mieux vivre chez elles, en apportant un service adapté à leurs besoins (ménage, repassage, courses, aide à la personne, garde à domicile, portage de repas).

En 2022, l’association a employé 44 salariés dont deux salariées administratives et une livreuse portage de repas, ce qui représente 29.17 équivalents temps plein. Pour le service aide à domicile, l’ADMR a aidé 335 personnes ce qui représente 38 194 heures de prestations à domicile et 147 623 km parcourus. En ce qui concerne le service portage des repas à domicile, 13 588 repas ont été distribués pour 76 bénéficiaires. Christiane Jeanjean, Responsable du service portage de repas et Robert Bounhol, trésorier, ont présenté les bilans financiers de 2022. Le thème "L’ADMR : un service au plus près des besoins" a été présenté par Caussignac Monique, administrateur fédéral. Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h au bureau de : l’association locale ADMR du Lévezou,

Maison de Santé, La Lande – Route de Rodez, 12 290 Pont-de-Salars. Tél : 05 65 69 71 27

E-mail : levezou@fede12.admr.org