Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, a reconnu deux des trois crimes pour lesquels elle est jugée. Ce mercredi 6 décembre, elle est confrontée à la famille d'Estelle Mouzin, petite fille qui, a l'âge de 9 ans, a croisé la route du tueur en série le 9 janvier 2003. La maman de la jeune victime a témoigné pour la première fois.

Estelle Mouzin a disparu le 9 janvier 2003. La petite fille de 9 ans rentrait de l'école, à Guermantes (Seine-et-Marne), lorsqu'elle a croisé la route de Michel Fourniret, le tueur en série. Mariée à ce dernier pendant 21 ans, Monique Olivier, est jugée par la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans l'enlèvement et le meurtre de l'enfant.

Une première depuis 20 ans

Alors que Monique Olivier a reconnu tous les faits qui lui sont reprochés, elle a été confrontée, ce mercredi 6 décembre 2023, à Suzanne Goldschmidt. Il s'agit de la mère d'Estelle Mouzin, qui ne s'est pas exprimée depuis 2003. Vingt ans de silence qui ont pris fin, en visioconférence : la maman de la disparue a pris la parole depuis le tribunal judiciaire de Carcassonne, en fin de matinée.

"Dites-nous où est enterrée Estelle"

C'est peu avant midi que la femme de 67 ans, née en Allemagne, a brisé ce silence long de deux décennies. Dans un premier temps, elle a tenu à souligner les traits de personnalité de son enfant, "plus jeune d'une fratrie de trois. Elle était facile, toujours de bonne humeur. Elle avait une personnalité vive et extravertie. C'était une vraie pipelette". Suzanne Goldschmidt a d'abord fustigé une décision qu'elle a prise à l'époque : laisser Estelle "rentrer seule de l'école, je me le reproche et vais me le reprocher jusqu'à la fin de ma vie".

Après avoir passé en revue les deux années qui ont suivi - "un enfer quotidien" - durant lesquelles elle est restée en France, la sexagénaire s'est directement adressée à Monique Olivier. "Je vous demande, qui êtes-vous pour avoir commis cette atrocité ? Pouvez-vous imaginer que vos enfants subissent le même sort qu'Estelle ? Enlevée, violée, laissée seule dans une maison glaciale dans le noir ? Notre fille est une enfant innocente. Elle a souffert le martyre pendant 24, voire 48 heures, nous ne le savons même pas. Si vous avez une once d'humanité encore en vous, dites-nous où est enterrée Estelle..."

La police et la justice pointées du doigt

"Monique Olivier est aussi responsable de la mort d'Estelle. Elle aurait pu sauver Estelle. Elle ne l'a pas fait. Elle a aussi tué Estelle. Elle a délibérément, le 10 janvier 2003, décidé de l'abandonner à son sort atroce", a poursuivi la maman de l'enfant. Avant de dénoncer, dans la foulée, plusieurs failles. "J'accuse la police et la justice d'avoir mal fait leur travail. Des erreurs ont été commises et nous avons le droit de savoir. Notre fille a souffert le martyre, elle est morte..."

Elle répète : "nous ne savons pas où elle a été enterrée, je veux savoir pourquoi nous ne pouvons pas savoir la vérité. J'accuse la police d'avoir bâclé l'enquête".

"Je ne sais pas" où est Estelle, répond Monique Olivier

Et lorsque l'avocat des familles demande à Monique Olivier où se trouve le corps de la petite fille, la femme de 75 ans répond : "je ne sais pas. Si je savais, pourquoi je ne le dirais pas ? J'aimerais qu'Estelle puisse reposer en paix et que sa famille puisse se recueillir devant sa tombe. Pourquoi je ne dirais rien ? Si je savais... Je ne fais pas exprès. Ce n'est pas par méchanceté, par cruauté".

Michel Fourniret décédé en 2021

Épouse de Michel Fourniret de 1989 à 2010, Monique Olivier a vu son ex-mari mourir le 10 mai 2021, à Paris. Le tueur en série est mort à l'âge de 79 ans.