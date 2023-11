Procès de Monique Olivier : Marie-Angèle Domèce, Joanna Parrish et Estèle Mouzin, dans quelles conditions ont disparu les victimes de Fourniret ?

Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, va comparaître du 28 novembre au 15 décembre à Nanterre pour complicité dans trois meurtres commis en 1988, 1990 et 2003, ceux de Marie-Angèle Domèce, Joanna Parrish et Estelle Mouzin.

Le procès de Monique Olivier (75 ans), la veuve du tueur en série Michel Fourniret, s'ouvre ce mardi 28 novembre à Nanterre pour complicité, de viol et de meurtre.

Elle est jugée pour trois crimes, dont celui d'Estelle Mouzin, 9 ans en 2003 ainsi que ceux de Marie-Angèle Domèce, 19 ans en 1988 et Joanna Parrish qui avait 20 ans en 1990. Le procès durera trois semaines.

Rappel sur les conditions d'enlèvement et de disparition des jeunes victimes.

Marie-Angèle Domèce, 19 ans en 1988

Cette jeune fille de 18 ans a disparu en juillet 1988 à Auxerre, entre son foyer et la gare. Faute d'indices, un non-lieu est prononcé en février 1989, avant que l'information judiciaire ne soit rouverte des années plus tard, en 2003. En 2018, Michel Fourniret avoue son meurtre.

Joanna Parrish, 20 ans en 1990

En 2018, le tueur en série avoue aussi le meurtre de Joanna Parrish, une Britannique de 20 ans dont le corps avait été retrouvé dénudé dans la rivière de l'Yonne en 1990. Elle a été battue, droguée et violée.

Estelle Mouzin, 9 ans en 2003

Le 9 janvier 2003, Estelle Mouzin, 9 ans, disparaît à Guermantes (Seine-et-Marne), en rentrant de l’école.

Dix-sept ans plus tard, en mars 2020, Michel Fourniret avoue sa responsabilité dans l’affaire. Le 21 août de la même année Monique Olivier est mise en examen pour complicité après avoir déclaré à la justice que son ex-mari avait séquestré, violé et tué la petite fille dans la maison de la sœur défunte de Fourniret, à Ville-sur-Lume (Ardennes). Le même jour, on apprend que l’ADN partiel d’Estelle Mouzin a été retrouvé sur un matelas saisi en 2003 dans cette maison. Le 1er avril 2021, Monique Olivier reconnaît, pour la première fois, un rôle dans la séquestration d’Estelle.