Le centre social poursuit son aventure

Ouvert depuis 1989, le centre social a reconduit son partenariat avec la Caf et la municipalité pour la période 2024-2027.

Quelques semaines après la fête du centre social, rebaptisé à l’occasion "La Ruche", l’aventure de la structure se poursuit. La semaine dernière, la reconduction de la convention "Cadre d’Objectifs et de financement" a été signée avec la mairie et la Caf, jusqu’en 2027.

"On continue nos actions et le travail pour accueillir l’ensemble de la population, afin de les orienter au mieux vers les associations et nos équipes", appuie la directrice du centre social, Amélie Soury-Lavergne. "L’objectif global est de rompre l’isolement des habitants et de prévenir les exclusions".

Pour assurer au mieux leurs missions, les équipes du centre travail sur quatre axes : l’accueil social, la parentalité, l’animation de la vie social et la coordination des besoins sociaux du territoire. "On est un lieu ressource facilement repéré sur Villefranche", ajoute la directrice. "Le travail en réseau est très important pour orienter au mieux les personnes qui passent notre porte".

Le centre social, composé d’une équipe de cinq professionnels travaille avec une trentaine d’associations du territoire et plus de 120 bénévoles. "Autant d’abeilles prêtes à accompagner les Villefranchois le mieux possible", conclut Amélie Soury-Lavergne.

Pour obtenir plus d’informations 05 65 45 38 70 ou par mail centresocialvillef@caf12.caf.fr ou sur place au 19, rue du Sergent-Bories.

Les organismes internvenants : - ASCO : Soutien scolaire. - ASSAD : Service à la personne. - ADAPEI : Accueil et écoute des familles souffrant de handicaps mentaux. - AFL : droit du consommateur. - APF France Handicap. - Association Addictions France. - Alize Mozaïc : insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. - Au cœur de présent : sophrologie. - Bibliothèque anglophone. - CIDFF : permanence juridique. - CPTS-Posavi : atelier d’éducation thérapeutique. - Collectif migrants : Information sur les démarches d’accès au séjour. - Espace Repit : Alzheimer, atelier et lien social. - France Alzheimer : accompagnement, sophrologie, etc. - Le Refuge : protection des jeunes LGBT + - Ligue contre le cancer. - M2P : atelier sophrologie. - Mission Locale : insertion sociale et professionnelle. - Secours catholique. - SOLIHA : aide au logement. - UFC Que Choisir : défense des consommateurs. - UNAFAM : troubles psychiques, aide et accompagnement des proches. - USP : ateliers, conférences… - Villefranche Scrabble