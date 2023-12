Cyclisme : la Calmontoise Mélina Damestoy prend de la vitesse sur les pistes de VTT enduro

La pilote de 18 ans vient de boucler une saison prometteuse, avec notamment un premier dossard en coupe du monde. Et en 2024, elle ambitionne de gravir de nouveaux hauts sommets.

Mélina Damestoy est à un tournant. Originaire de Ceignac, sur la commune de Calmont, la pilote de 18 ans prend de l’élan sur les pistes de VTTenduro pour passer à la vitesse supérieure. Après une saison 2023 de haut vol, lors de laquelle elle est devenue vice-championne de France junior et a remporté le classement général de la coupe de France dans sa catégorie, la licenciée du CSO Millau vise encore plus haut. Elle ambitionne de gravir de nouveaux sommets : ceux du circuit international.

Une première compliquée chez les pros

La Calmontoise a fait ses premiers tours de roue en coupe du monde à Loudenvielle (Hautes-Pyrénées), le 1er septembre. Une première expérience qu’elle a vécue en Open et sur laquelle elle a brillé en montant sur la plus haute marche du podium chez les espoirs au bout des huit spéciales. Cette victoire a permis à Mélina Damestoy de marquer les points qui lui ont ouvert les portes de la manche suivante, cette fois chez les pros.

À la station des Gets (Haute-Savoie), deux semaines plus tard, la pilote s’est frottée à la dure réalité du terrain. "Ça ne s’est pas très bien passé, reconnaît-elle. Déjà, on devait reconnaître toutes les spéciales, il fallait y être le mardi pour courir le dimanche. Je préfère reconnaître à vue. Et c’était compliqué avec tous les pros qui étaient sur les spéciales en même temps. J’ai un peu pris la pression." Damestoy s’est classée 13e sur quinze partantes. Mais ce n’était qu’un échauffement.

Coupe du monde et de France dans son calendrier 2024

Pour continuer de faire grandir ses ambitions de haut niveau, Mélina Damestoy vient de créer une association avec ses parents : VTT enduro racing. Le but de la structure est de réunir des fonds pour l’aider à financer ses déplacements. Car dans son programme de compétition 2024, l’Aveyronnaise a prévu pas moins de quinze courses majeures, dont six manches de coupe du monde en Italie, Pologne ou encore en Suisse, et six de coupe de France.

Elle espère y faire des résultats, surtout au niveau international où elle courra encore en espoir, alors qu’elle passe avec les élites au niveau français. "J’aimerais signer dans une équipe, mais il faut avoir fait ses preuves à l’échelle internationale pour ça. Et je suis accompagnée par Liv, c’est déjà beaucoup : quand je casse le vélo, je n’ai plus le stress de me demander comment je vais payer les réparations", se réjouit la pilote.

Et elle sait aussi que vivre de l’enduro est compliqué. Ainsi Mélina Damestoy nourrit d’autres objectifs professionnels. À la rentrée, elle s’est lancée dans des études de Staps (sciences et techniques des activités physiques et sportives) à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales), attirée par l’option pleine nature et l’approfondissement VTT. "À la fin des trois ans, je serai entraîneure et j’ai aussi envie de passer le concours pour intégrer la police judiciaire."

En attendant, sur les hauteurs des Pyrénées, l’Aveyronnaise continue de prendre de la vitesse. Et si ces mois sont une pause dans sa saison d’enduro, elle peut compter sur le soutien de son coach millavois, Rudy Cabirou, frère de la championne de VTT descente Marine Cabirou, pour préparer ses prochaines aventures.