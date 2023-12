Villefranche-de-Rouergue. Les filles à l’honneur avec une belle victoire

Les U18F se sont déplacées à Saint-Jean et en sont revenues avec une belle victoire sur un score sans appel de 6 à 0, malgré ce long déplacement. Les filles ont bien maîtrisé le match et ont fait une très belle première mi-temps pour prendre un net avantage à la pause. On retiendra l’état d’esprit et la solidité de cette équipe, ainsi que l’excellent accueil de l’équipe de Saint-Jean.

Les U15F rencontraient Foot Rouergue et JS Bassin samedi après midi, sur le stade du Tricot. Cette équipe progresse à chaque rencontre du championnat. Elles ont fait match nul face à Foot Rouergue, mais ont terminé la rencontre face à JS Bassin avec une belle victoire. Les bleues méritent amplement cette victoire, vu le travail fourni aux entraînements.

L’équipe fanion du Stade Villefranchois Football s’est rendue dimanche après midi à Dourdou, pour jouer un match important pour la suite du championnat. En effet, les deux équipes sont au bas du championnat dans les résultats et une victoire des bleus aurait permis de souffler un peu avant les fêtes. Malheureusement, il n’en fut rien, puisque Dourdou s’est imposée 4 à 2 chez lui.

Ce week-end, pour les seniors, l’équipe fanion reçoit ce soir l’équipe de Baraqueville sur le stade de Lauriere.