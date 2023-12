Un message "alarmant" avant de disparaître : la police lance un appel à témoins pour retrouver Aurian, 25 ans

Aurian, 25 ans, fait l'objet d'une disparition inquiétante à Nantes, depuis le lundi 27 novembre 2023. Le jeune n'a plus donné de signe de vie après avoir envoyé un message "alarmant".

Une nuit du 27 novembre 2023 où tout a basculé. Depuis, Aurian Ben Moussa, Nantais de 25 ans, n'a plus donné de nouvelles. La police a lancé un appel à témoins pour le retrouver, le 7 décembre.

Un message "alarmant"

C'est à 3 heures 30, lundi 27 novembre, que le jeune homme a donné signe de vie pour la dernière fois : selon Actu Nantes, il a envoyé un message "alarmant" à sa tante. Et depuis, Aurian est introuvable.

1m71, cicatrice...

Avant sa disparition, le Nantais de 25 ans portait un sweat à capuche blanc de marque "The North Face", un bas de jogging noir avec des bandes blanches sur le côté des jambes, de marque Adidas et enfin des baskets noir et blanc.

Il mesure 1m71, a les cheveux bruns et courts et les yeux marron foncé. Selon les forces de l'ordre, il a une barbe de quelques jours et une cicatrice sur le front et sur le côté du nez.

[#DisparitionInquiétante]

Si vous avez des informations contactez immédiatement les enquêteurs de la sûreté départementale de #Nantes.

Merci pour vos\ud83d\udd03 pic.twitter.com/mKigkTRjRk — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) December 7, 2023

Enquête ouverte

Nos confrères ont indiqué, jeudi 7 décembre 2023, l'ouverture d'une enquête par la Direction centrale de la sécurité publique, et ce pour "disparition inquiétante". Les enquêteurs, au nombre de quatre selon le Figaro, ont déclaré rechercher "activement" Aurian Ben Moussa.

Si vous disposez d'informations, il faut contacter les enquêteurs de l'unité des enquêtes générales, au 06 08 83 86 82.