Onet-le-Château. "Entreprenez en Occitanie" : des rencontres pour témoigner

Organisée dans le cadre du mois de la création-reprise d’entreprise, cette manifestation, qui s’est déroulée récemment à la Chambre de métiers et de l’artisanat qui la coorganisait avec la Chambre de commerce et d’industrie, s’est articulée autour d’une conférence rassemblant un expert de l’accompagnement, des membres du RésO Entreprenez et des entrepreneurs venus témoigner de leurs parcours.

Elle a été suivie par des rendez-vous individualisés avec des experts de l’accompagnement et des experts du conseil et du financement. Une table ronde sur "Créer une activité, reprendre une entreprise ? Venez découvrir le champ des possibles", animée par Priscille Lacombe, journaliste économique, avec quatre témoignages d’entrepreneurs, a conclu cet après-midi d’échanges. Les rencontres "Entreprenez en Occitanie" permettent aux futurs entrepreneurs de participer à un temps d’échanges autour des principaux thèmes qu’un futur entrepreneur doit connaître pour créer ou reprendre une entreprise, de rencontrer les professionnels locaux pour les conseiller et les orienter, d’accéder à de multiples portes d’entrée pour trouver des solutions et des dispositifs d’aide pour leur projet, quelle que soit sa typologie et de donner l’envie et la confiance nécessaires pour créer ou reprendre une entreprise, avec un message essentiel : "Vous n’êtes pas seul, faites-vous accompagner !".

Pour mémoire, en 2022, 97 485 entreprises ont été créées en Occitanie, dont 3 250 en Aveyron.