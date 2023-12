Occitanie : ils posent des panneaux photovoltaïques sur leur toit, leur maison est en train de s'écrouler

Les faits se déroulent à Graulhet dans le Tarn depuis ce vendredi 8 décembre.



Ce vendredi 8 décembre vers 11 heures, ce couple d'octogénaires habitant au 3 avenue Marcel-Pagnol à Graulhet (Tarn) organisait un repas de famille dans leur domicile lorsqu'ils se sont aperçus, juste avant de commencer à passer à table,que leur toiture ainsi qu'un pan de mur avaient bougé et menaçaient dangereusement de s'effondrer dans la rue, raconte La Dépêche du Midi.

Un dizaine de personnes évacuées

Prévenus, les services municipaux accompagnés du maire de la ville, Blaise Aznar, se sont rendus sur les lieux, ainsi que pompiers, gendarmes, et agents Enedis et GRDF qui ont coupé le gaz et l'électricité de l'habitation de trois étages. La maison des octogénaires a été évacuée ainsi que les plus proches riverains, trois couples dont deux avec enfant et une personne seule. Un périmètre de sécurité a été établi autour de l'habitation au toit menaçant dont l'effondrement entraînerait celui de toute l'habitation, selon deux experts, et la circulation des véhicules et des piétons a été interdite dans la rue. Depuis, c'est l'expectative en attendant une solution, ou l'écroulement éventuel de tout ou partie de la bâtisse.

Des panneaux photovoltaïques en cause

Ce glissement de toiture est dû à des panneaux photovoltaïques que le couple avait fait installer sur le toit il y a environ un an. Toiture dont la charpente s'est avérée déjà fragilisée avant cette pose. Selon La Dépêche, le couple est en discussions avec les assurances et l'entreprise qui a installé ces panneaux photovoltaïques.

Déjà, le mois dernier à Graulhet...

Début novembre, la toiture d'une autre habitation inhabitée de Graulhet s'était en partie écroulée dans la rue, au 22 Grand-Rue, à la suite de pluies importantes qui se sont abattues sur la région. Les expertises ont révélés l'état de délabrement avancé de cette maison ainsi qu'un bâtiment mitoyen. Là aussi, un périmètre de sécurité a été établi, l'électricité et le gaz ont été coupés et 13 habitants ont dû être relogés. La Ville a déposé un recours contre le propriétaire de cette bâtisse qui se trouvait être examiné ce vendredi 8 décembre, la décision de justice devant intervenir le 18 décembre, en attendant la déconstruction des bâtiments délabrés.