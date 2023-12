Chaque semaine, on passe 21 heures à écouter de la musique

(ETX Daily Up) - En ces temps troublés, un grand nombre de personnes à travers le monde se tournent vers la musique pour se mettre du baume au cœur. Pour preuve, les mélomanes consacrent 20,7 heures hebdomadaires à l’écoute musicale, selon un nouveau rapport de la Fédération internationale de l'industrie phonographique.

Ce chiffre est supérieur aux 20,1 heures enregistrées par l’association professionnelle en 2022. Cet écart équivaut à treize chansons supplémentaires, d’une durée de trois minutes chacune, par semaine.

Le rapport de l’IFPI insiste sur le fait que le quatrième art joue un rôle prééminent dans la vie de celles et ceux qui passent tant d’heures à le découvrir. Les mélomanes écoutent de la musique en s’adonnant, en moyenne, à plus de huit activités différentes. Les plus populaires sont en lien avec la mobilité (déplacements en voiture, trajets domicile-école/domicile-bureau, etc.), la relaxation ou leur vie numérique (naviguer sur internet, consulter les réseaux sociaux).

Car la musique se prête à toutes les occasions. Rien d’étonnant donc à ce que 71% des quelque 44.000 internautes interrogés pour les besoins de cette étude disent qu’elle est importante pour leur santé mentale. Cette proportion est particulièrement élevée chez les millennials (74%), ainsi que chez les répondants originaires des Philippines (88%), de l’Afrique du Sud (86%) et du Brésil (83%).

Toujours plus de musique

De manière générale, les amateurs de musique semblent en quête de diversité. La majorité d’entre eux déclarent qu’ils accordent de l’importance au fait de pouvoir écouter des morceaux provenant du monde entier (57%). Ce désir d’éclectisme se ressent dans les chiffres puisque les internautes ont écouté, en moyenne, huit genres musicaux différents en 2023, contre sept l’année précédente. Cependant, la pop reste le style le plus populaire à l’échelle mondiale, suivi par le rock et le hip-hop/rap.

Cette consommation diversifiée fait les choux gras de Spotify, Apple Music et des autres plateformes de streaming musical. Leur capacité à offrir un accès illimité à de gigantesques catalogues de titres est particulièrement vendeur auprès des mélomanes. C’est d’ailleurs l’un des trois principaux arguments qui les poussent à s’abonner à un service payant de musique en ligne. Dans l’ensemble, le streaming audio concentre 32% du temps d’écoute. C’est plus que le streaming vidéo (YouTube, TikTok, etc.), la radio ou les achats de musique (numériques et physiques). Il est intéressant de noter que les jeunes ne se limitent pas aux plateformes de streaming audio pour vivre leur amour pour la musique. L’écrasante majorité des 16-24 ans regardent des courtes vidéos sur les réseaux sociaux pour découvrir de nouveaux morceaux ou artistes à écouter (82%). À leurs yeux, les plateformes de streaming vidéo et la radio sont aussi d’importantes sources d’écoute musicale. Ce qui montre qu’ils n’excluent aucun médium quand il s’agit de découvrir toujours plus de musique.