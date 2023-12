Saint-Christophe-Vallon. La tradition du nadalet fait son retour

"Qu’es aquò un nadalet ? Es un cant de Nadal en occitan." Ces chants de Noël, autrefois chantés lors des messes de Noël, ou encore lorsque l’on se rendait à pied à la messe de minuit, seront remis à l’honneur cette année encore, autour des crèches dans les églises, mais aussi lors de certaines messes de Noël et de l’Avent de la Paroisse Saint-Vincent du Vallon. "Pastres, pastretas" (bergers, bergères), "Cantatz cloquieres" (chantez clochers), Nadal tindaire (Noël carillonnat)…

Un groupe d’une vingtaine de "cantaïres" a déjà commencé les répétitions qui sont ouvertes à tous, occitanophones ou non. Les personnes intéressées seront évidemment les bienvenues dans ce groupe qui se retrouvera à nouveau les jeudis 14 et 21 décembre à 9 h 30 à la Maison paroissiale, route de Malviès à Marcillac. Quelques sorties ont déjà été programmées dimanche 17 décembre à Souyri (14 h 30) et à Saint-Julien de Malmont (15 heures), le 24 décembre à Salles-la-Source (messe de minuit)… Un agenda qui devrait se compléter au vu de l’enthousiasme des participants à cette chorale éphémère qui renaît de ses cendres chaque année à Noël.