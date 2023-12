Rodez. A Bezonnes, le tenant de la coupe de l’Aveyron n’a pas tremblé

Les hommes de Pascal Cure se déplaçaient ce dimanche sur le terrain de Bezonnes pour le compte des 16es de finale de la coupe d’Aveyron. En tant que tenant du titre, Espalion avait à cœur de passer ce tour afin de continuer l’aventure et de croire éventuellement encore à un doublé historique dans cette compétition. C’est chose faite puisqu’Espalion s’impose largement sur le score de 8 à 0 face à une équipe évoluant en D3 et vite dépassée dans le match. Les buteurs Lenne (2), Ricard (2), Chapuy, Cayla, Nicouleau et CSC se sont fait plaisir. Rendez-vous mi-janvier pour les quarts de finale. En attendant, retour au championnat avec un déplacement à La Primaube dimanche prochain.

Grosse déception pour l’équipe II qui s’incline 4 à 5 face à Combes sur un terrain détrempé samedi soir à Perse. Les hommes d’Estival avaient pourtant coché cette case de la coupe des réserves comme un des objectifs de la saison. Il faudra se contenter du championnat et faire le meilleur parcours possible.