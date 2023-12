Aveyron : 37 lits ont fermé à l'hôpital d'Espalion, une manifestation ce mercredi 13 décembre

Un nouvel établissement aveyronnais frappé par le manque de personnel.

Ce même type de situation existe dans d'autres hôpitaux aveyronnai, de Saint-Affrique à Decazeville : l’hôpital intercommunal Espalion-Saint-Laurent-d’Olt a dû fermer 37 lits dont la totalité des lits du service de Médecine et des lits de Soins de Suite et Rééducation par manque de médecins. La qualité des soins de proximité est totalement remise en cause, et ces fermetures de lits laissent également augurer des suppressions de postes.

Afin de protester contre ces suppressions, un rassemblement se tiendra ce mercredi 13 décembre, à 15 heures, sur le parking de l’hôpital.