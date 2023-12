La France, 4e pays le plus représenté sur les plateformes SVOD dans le monde

(ETX Daily Up) - La France s'impose dans l'univers des plateformes de vidéo à la demande par abonnement en 2023. Elle est le premier pays européen non anglophone, représentant 4% des productions disponibles en SVOD à travers le monde. La France se classe 4e au niveau mondial, après les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Inde.

Les productions hexagonales, au nombre de 5900, démontrent une influence significative de la France sur les plateformes de vidéo à la demande par abonnement, d'après le dernier indicateur d'Unifrance, basé sur des données Ampere Analysis.

Parmi la multitude de productions disponibles sur les plateformes étudiées (plus d'une centaine de plateformes réparties dans 53 territoires), 4% sont françaises (France exclue). La France est le premier pays européen non-anglophone.

Sans surprise, les Etats-Unis dominent le secteur, représentant 43% du catalogue des plateformes. Suivent le Royaume-Uni (7,6%) et l'Inde (6,4%).

Les films et unitaires français occupent 4,6% de l'espace sur les plateformes SVOD, tandis que les séries françaises représentent 2,5% du catalogue global. "Les films et unitaires français sont la 4e cinématographie la plus présente sur les plateformes SVOD dans le monde, derrière les productions étatsuniennes (43,9 %), indiennes (7,8 %) et britanniques (6,7 %)", indique le rapport.

Côté série, la France se place 7e des nations les plus représentées sur les plateformes SVOD dans le monde. Devant elle, l'Asie s'impose grâce à 7,4% de séries japonaises, 7,1% de séries sud-coréennes, 3% de séries chinoises et 2,7% de séries indiennes. Là encore, les Etats-Unis et le Royaume-Uni dominent, avec, respectivement, 40,8% et 9,8%.

La comédie et l'animation à fond

Quels sont les genres les plus présents ? La comédie (ou comédie dramatique) représente un quart de l'offre française à l'étranger, suivie par le drame (21,4%) et le thriller/aventures (21,2%). Le documentaire compte pour 18,4% de la production française présente sur les plateformes SVOD à travers le monde et l'animation pour 7%.

L'étude souligne un catalogue français un peu ancien côté film. Près d'un film ou d'un unitaire sur deux (46,4%) a été produit il y a plus de dix ans, contre 15,6% qui ont moins de trois ans. A l'inverse, les séries produites récemment (moins de trois ans) représentent plus d'un quart de l'offre française (28,5%). "Plus d’une série sur deux disponible sur les plateformes SVOD a été produite dans les cinq dernières années (52,1 %)", précise le rapport.

C'est en Espagne que l'on retrouve le plus de productions françaises dans le catalogue des plateformes SVOD avec 6,5% d'oeuvres françaises, suivie de l'Italie (5,5%) et de l'Estonie (5,4%). "En termes d’offre de contenus français, l’Espagne est le pays proposant le plus grand nombre de productions françaises distinctes avec plus de 2181 titres disponibles, films, unitaires et séries confondues. La péninsule ibérique est suivie par l’Allemagne (plus de 1418 titres disponibles) et par l’Italie (plus de 1359 titres français distincts disponibles en SVOD)".

Si l'on s'attarde sur les films, l'Espagne règne toujours avec 7,4% de productions françaises, toujours suivies par l'Italie (6,4%) et l'Estonie (6,2%). Mais côté série, c'est en Suisse que les séries françaises sont les plus nombreuses sur les plateformes SVOD avec 4,9% de l'offre, puis en Belgique (4,6%) et en Allemagne (3,6%). Hors Europe, c'est en Australie que l'on retrouve la proportion la plus importante de séries françaises, avec 3,4% de productions hexagonales dans l'offre des plateformes.