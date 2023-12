La quête des cadeaux, une source de stress pour nombre de Français

(ETX Daily Up) - Bonheur, partage, convivialité et féérie s'emparent des foyers à mesure qu'approchent les réveillons des fêtes de fin d'année. Tout n'est toutefois pas considéré comme idyllique, aux yeux de nombreux Français, qui estiment que cette période de l'année est synonyme de tensions, et ce pour bien des raisons. Plus d'un tiers affirment même ne pas aimer le stress engendré par la recherche des cadeaux de Noël, pourtant censée être une source de plaisir.

Qu'on ne s'y trompe pas, une écrasante majorité de Français (89%) déclarent aimer Noël, et quasiment autant (82%) se disent même enthousiastes à l'idée de célébrer cette fête cette année, d'après un sondage réalisé par Appinio. Et lorsqu'on leur demande ce qu'ils apprécient le plus lors de cette période féérique, les Français mentionnent massivement le fait de passer du temps en famille (71%) et les différents repas des fêtes (68%). Deux choses importantes à leurs yeux, bien avant le fait d'offrir des cadeaux (58%), l'ambiance (48%), les marchés de Noël (45%), le fait de recevoir des cadeaux (42%), de profiter de moments de détente (25%), et les incontournables films de Noël (21%). Sous ces aspects, Noël apparaît donc bel et bien comme une fête conviviale, placée sous le signe de la joie et du partage.

Différentes sources de stress

Oui, mais les fêtes de fin d'année sont également considérées par la population française, une partie tout du moins, comme une source importante de stress. Parmi les choses que les Français aiment le moins à cette période de l'année, figurent le stress lié à la recherche des cadeaux (35%), l'aspect consumériste de ces fêtes (33%), les publicités en lien avec Noël (26%), l'abondance de nourriture (22%) - les repas comptent pourtant parmi leurs activités favorites - le stress lié à la famille (18%), le fait de devoir travailler à Noël (17%), ou encore le stress lié à la quantité d'événements organisés à cette période de l'année (16%). Si elles sont appréciées, les fêtes de fin d'année n'en sont donc pas moins stressantes, voire épuisantes, pour certains.

Et ce ne sont pas les questions autour du budget qui devraient arranger les choses, au contraire. Alors que quatre Français sur dix (43%) déclarent que celui-ci restera inchangé cette année, près d'un tiers (32%) affirment qu'il va diminuer, et il devrait même "beaucoup" baisser pour près de 15% des répondants. C'est beaucoup plus que celles et ceux qui envisagent de l'augmenter (environ 10% au total). Et lorsqu'il s'agit de rogner dans les dépenses, c'est le budget consacré aux cadeaux qui trinque en premier (62%), bien avant les décorations (47%), la nourriture et les boissons (42%), les séjours et différents déplacements (29%), et le sapin de Noël (28%).

La seconde main, une alternative prisée

Que ce soit pour des raisons financières ou écologiques, les Français sont de plus en plus enclins à se tourner vers la seconde main pour l'achat des cadeaux de Noël. Plus d'un tiers des sondés (36%) déclarent qu'ils pourraient le faire, quand près de trois Français sur dix (29%) confient l'avoir déjà fait par le passé. Au fil des années, la seconde main s'impose comme une véritable alternative 'éconologique' lors des fêtes de fin d'année. C'est ce qu'a récemment montré un sondage mené par OnePoll pour Amazon, révélant que près d'un Français sur deux (47%) était prêt à se tourner vers la seconde main pour faire plaisir à ses proches, contre 19% un an plus tôt.

*Cette étude a été conduite en France, du 30 novembre au 9 décembre 2023, auprès de 1.000 répondants âgés de 18 à 65 ans. Représentativité nationale assurée par application de quotas.