Une transition dans la continuité pour l’association du Rodez Aveyron football

Deux nouveaux vice-présidents rejoignent Daniel Romulus qui passera la main l’année prochaine.

Daniel Romulus entame sa dernière année à la tête de l’association du Rodez Aveyron Football. "Cela fera cinq ans de présidence, c’est un cycle normal. Cette dernière année, je vais me consacrer à la relève avec l’entrée en coprésidence de Cyril Moreau et Guillaume Verdier. Une institution comme le Rodez Aveyron Football est bien ancrée dans le département et depuis de nombreuses années, aussi il est important de passer la main en douceur." L’assemblée générale du RAF Association a montré que l’institution est en pleine transition avec l’élection de son nouveau bureau. Et si le président Daniel Romulus reste à la tête, les rênes seront progressivement laissées aux deux arrivants, élus vice-présidents, Cyril Moreau et Guillaume Verdier.

De l’escrime au hand ou au rugby pour emboîter la passion du foot par le biais des enfants, tel est le parcours des entrants à l’association. "J’étais plus fort en escrime qu’au foot ou je jouais à un petit niveau", lance Cyril Moreau. Âgé de 41 ans, marié, 2 enfants, il est arrivé en Aveyron depuis 6 ans et dirige 80 personnes pour le réseau électrique sur le Tarn, Lot et Aveyron. Comme cela arrive souvent, c’est son fils (U9) qui le mène au bord des pelouses depuis deux ans. Sa passion du sport et du foot lui a fait franchir le pas qui l’a conduit à encadrer les U9. Et il n’a pas échappé au dicton, quand on met un doigt dans les rouages, on met le bras… Pour Guillaume Verdier, c’est un peu le même déroulé. Lui, c’était plutôt Rugby. Montpellier, Figeac et Laissac (HVAR), à 40 ans, ce sont ses deux enfants, en U12 et U9 qui l’ont entraîné dans l’aventure. D’abord pour regarder puis pour s’investir dans l’encadrement des U9, tout comme Cyril Moreau.

L’envie de participer, d’apporter, d’être acteurs

Si les deux hommes ne se connaissaient pas, l’envie de participer à une belle aventure les a réunis. D’abord dans l’encadrement de la section U9. Puis la motivation de chacun les a vite rendus complice. L’objectif est de prendre des décisions mais surtout d’être encore plus utile dans l’esprit associatif. "On veut d’abord découvrir, s’appuyer sur les anciens pour comprendre et apporter nos idées dans l’associatif, l’éducatif et le sportif" assurent-ils d’une même voix.

Dans le discours des nouveaux dirigeants reviennent comme un leitmotiv les thèmes d’entretenir un lien solide avec les éducateurs, l’écoute des parents et des jeunes et créer le DLA (dispositif local d’accompagnement) en faisant un état des lieux, ainsi qu’écrire le projet pour l’école de foot.

Ils souhaitent également renforcer l’entité, entreprise association. "Avec le président Pierre-Olivier Murat et Grégory Ursule on va se voir plus souvent."