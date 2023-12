Vos hôtes ne vous en voudront (certainement) pas si vous n'allez pas à leur fête de Noël

(ETX Daily Up) - À l’approche des fêtes de fin d’année, beaucoup se sentent obligés d’aller à tous les pots auxquels ils sont conviés. Mais rassurez-vous : une étude affirme que décliner une invitation est beaucoup moins lourd de conséquences qu’on l'imagine.

Une équipe de recherche américaine est arrivée à cette conclusion après avoir mené cinq expériences avec plus de 2000 participants. La première a impliqué quelque 382 participants, divisés en deux groupes. Les membres du premier groupe ont dû se glisser dans la peau d’une personne fictive, qui a été conviée à l’inauguration d’une exposition d’art. Il leur a fallu imaginer une façon polie de décliner cette offre, en raison de leur état de fatigue. Il est important de noter que certains participants ont été avertis qu’ils étaient les seuls à avoir été invités à cette exposition, tandis que d’autres ont été informés que plusieurs cartons d’invitation avaient été envoyés. De leur côté, les membres du second groupe ont dû endosser le rôle de l’hôte de la soirée. Les chercheurs ont évalué les réactions de tous les participants, afin de déterminer si le fait de décliner une invitation est toujours perçu négativement. Il s’avère que ce n’est pas le cas. Les hôtes s’offusquent beaucoup moins qu’on le pense quand leur invitation n’est pas honorée. "Les invités surestiment les conséquences négatives que leur refus de répondre positivement à une invitation peut avoir aux yeux de leurs hôtes. Les invités s'inquiètent exagérément de la colère que leur refus suscitera chez l'invitant, du fait que celui-ci se désintéresse de leur sort, de la probabilité que ce dernier leur propose à nouveau une invitation à l'avenir, etc.", peut-on lire dans l’étude, parue dans le Journal of Personality and Social Psychology.

Tous les "non" ne se valent pas

En d’autres termes, on a tendance à surestimer les ramifications réelles de notre refus d’honorer une invitation. Ne pas pouvoir participer à une fête d’anniversaire ou au pot de Noël de votre collègue ne sera pas nécessairement perçu comme une forme de rejet social. "Bien que vous ayez l'impression que la personne qui vous invite ne tiendra compte que du fait que vous avez décliné sa proposition, il est probable qu'elle tiendra compte de bien d'autres éléments, ce qui signifie que les retombées négatives sont moins graves que vous ne le pensez", expliquent les chercheurs. Si les conclusions de cette étude vont certainement en déculpabiliser plus d’un, il faut toutefois faire attention à la manière dont on décline une invitation. Un article, publié en 2021 dans le Journal of Consumer Psychology, montre que le type de raison invoquée par l’invité joue un rôle important dans la manière dont l'hôte perçoit son refus. Ainsi, il vaut mieux dire que l’on ne peut pas se rendre à l’événement qu’il organise faute d’argent, que par manque de temps. La raison ? Le manque d’argent est perçu comme étant un motif indépendant de notre volonté, contrairement à un agenda trop rempli. Gardez cela en tête si vous décidez de faire le tri dans vos invitations de fin d’année.