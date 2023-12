CARTES. La pluie, les inondations, et maintenant 53 départements en vigilance pour les crues, dont 11 en orange pour ce mercredi

Le temps sera toujours humide et maussade tout ce mercredi 13 décembre, alors que le vent va souffler plus fort et que les températures commencent à chuter. Le point.



Ce mercredi 13 décembre, des averses parfois orageuses sseont présentes dès le matin sur l'Aquitaine avec un vent d'ouest qui peut atteindre parfois 100 km/h en rafales en fond de golfe de Gascogne. Les averses seront soutenues tout au long de la journée sur le sud-ouest et les contreforts du Massif central, des Alpes et du Jura, avec une limite pluie-neige qui descend entre 1200 et 1400 m, y compris à l'ouest des Pyrénées, informe Météo France. Il pleuvra plus modérément sur le reste du pays, sauf sur le pourtour méditerranéen, encore épargné. Des éclaircies se développeront en soirée sur l'ouest de la France, alors que la Corse connaîtra des rafales de vent atteignant les 150 km/h sur les caps. Les températures vont baisser légèrement : entre 6 et 12 degrés le matin, et de 10 à 17°C en cours d'après-midi. Elles baisseront à baisser plus franchement le lendemain En tout 53 départements en vigilance 53 départements en vigilance, dont 11 en orange ce 13 décembre. Météo France - Capture d'écran Vents, pluies, inondations, orages, crues : en tout 53 départements ont été placés en vigilance pour cette journée de mercredi, dont 60 pour le seul risque de crues. Dès ce mardi 12 décembre, des inondations ont été relevées en Dordogne, en Gironde et dans les Yvelines notamment. 11 départements sont en vigilance orange pour ces crues : Deux-Sèvres

Charente

Charente-Maritime

Gironde

Dordogne

Corrèze

Lot

Ain

Isère

Savoie

Haute-Savoie Les deux départements savoyards sont également placés en vigilance orange pour les pluies et les inondations, alors que les pluies y resteront drues durant la journée.