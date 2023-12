L’AST (Association des amis des sciences de la Terre) propose une conférence étonnante, ce samedi 16 décembre, à 20 h 30, à l’espace Denys-Puech de Bozouls.

Préparez-vous à être émerveillés par la découverte passionnante de deux géologues allemands, Frank Brenker et Andreas Junge, qui ont annoncé la présence d’un incroyable cratère d’impact au cœur du domaine du Météore à Cabrerolles, près de Béziers dans l'Héarault, lors de la conférence de science planétaire et lunaire de mars 2023.

Jusqu’ici, un seul cratère de météore avait été analysé et recensé en France : à Rochechouart, dans la Haute-Vienne.

Cela fait bientôt deux siècles que cette cuvette de 200 m de diamètre pour 30 m de profondeur située dans les vallons de l’Hérault était suspectée d’avoir été creusée par la chute d’une météorite.

Depuis des décennies, les propriétaires du domaine du Météore avaient cette intuition audacieuse selon laquelle une météorite s’était écrasée sur leurs terres, et cette découverte vient confirmer leurs soupçons.

Les premières publications scientifiques sur ce cratère remontent aux années 1950 mais, incomplètes, elles furent infirmées en 1964. Et il fallut attendre 2022 pour que le dossier ressurgisse d’une manière étonnante.

C’est en effet, le mystérieux nom du domaine viticole qui mit la puce à l’oreille à nos géologues allemands. Lors de vacances dans la région, la promesse d’une dégustation du précieux nectar aidant sans doute, ils se rendirent sur place afin de procéder à quelques prélèvements…

Nickel, fer et diamant venus de l'espace

Les recherches de l’équipe de l’université Goethe de Francfort ont ainsi révélé des fragments de roche montrant des signes d’un choc violent, avec des microsphères contenant du nickel, du fer et même des particules microscopiques de diamant ! L’analyse du champ magnétique a également confirmé les caractéristiques d’un cratère d’impact.

C’est donc bien à un cratère œnologique que nous avons à faire ! Un comble pour un cratère !

La nature nous offre une fois de plus ici une fenêtre fascinante sur notre passé terrestre et extraterrestre, le tout dans un cadre enchanteur de vignes et de terroirs exceptionnels.

Une expérience sensorielle et scientifique que Christophe Courrège professeur, fera vivre lors de cette conférence. Entrées : 5 € et 3 € pour les adhérents.