Centrès. Carton plein pour le quine des Trois vallées

Le 3 décembre, le club des trois vallées organisait son quine annuel à la salle des fêtes de Centrès. La présidente Joëlle a chaleureusement remercié les participants ainsi que les commerçants et particuliers qui avaient offért des lots. C’est ainsi que plus de 60 lots de valeur répartis en 21 manches ont été mis en jeu. La dixième manche a permis aux gagnants d’emporter un bon d’achat de 300 euros, un énorme gateau à la broche et un jambon. Après un entracte pour déguster un morceau de fouace et se rapprocher de la buvette, tous les espoirs étaient encore permis à la deuxième mi-temps . Au final, si certains sont repartis avec deux ou trois lots, tout le monde, même les moins chanceux, a passé un agréable après- midi de convivialité .