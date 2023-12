Concerts, marchés de Noël, quines, expos : les bons plans de trois jours d'animations en Aveyron

Noël approche et on chante, on va au spectacle, au concert, au marché...



Vendredi 15 décembre Bozouls. Concert de Noël, à 20 h 30, à l’école Saint-François.

Flagnac. Quine de la société de chasse, à 20 h 30, à la salle d’Agnac.

Laguiole. Soirée jeux vidéo et jeux de société, de 17 heures à 22 heures, à la médiathèque.

Laissac. Concours de belote, à 20 h 45, au centre administratif.

Moyrazès. Visite de la crèche, de 10 heures à 18 heures, à l’église.

Le Nayrac. Spectacle « Novecento Pianiste », à 20 h 30, à la bibliothèque.

Olemps. Concours de belote, à 20 h 30, à la salle Georges-Bru.

Rieupeyroux. Scène ouverte, à 19 heures, à l’espace Gilbert-Alauzet.

Rodez. Concert avec The World of Queen, à 20 h 30, à l’amphithéâtre.

Sévérac-le-Château. Concours de belote, à 20 h 30, à la Maison du temps libre. Samedi 16 décembre Agen-d’Aveyron. Chants de Noël en occitan, à 16 heures, en l’église. Théâtre avec la compagnie des Cinq Jasmins, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Arvieu. Conférence sur « les origines de l’eau sur Terre », à 20 h 30, à la salle des Tilleuls.

Bozouls. Conférence sur « l’incroyable histoire d’une météorite au domaine du Météore », à 20 h 30, à l’espace Denys-Puech.

Calmont. Quine du football, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Ceignac.

Campuac. Randonnée au profit du Téléthon, repas en self-service, à 8 h 45.

Castelnau-de-Mandailles. Visite de la crèche de Noël, de 14 heures à 17 heures, à l’église de Mandailles.

Coussergues. Bal d’hiver à 20 heures, apéro concert avec le groupe « Les Contres Temps » ; soupe au fromage ; 23 heures, bal disco avec Équinoxe, à la salle des fêtes.

Decazeville. Marché de Noël.

Espalion. Marché de Noël sur le boulevard Joseph-Poulenc.

Huparlac. Quine de la chasse, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Lestrade-et-Thouels. Quine de la société de chasse, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

La Loubière. Marché de Noël et animations, de 11 heures à 21 heures, au château de Lioujas.

Montbazens. Noël des ptit’s bambins, jeux gonflables géants, à 14 heures.

Moyrazès. Visite de la crèche, de 10 heures à 18 heures, à l’église.

Najac. - Concert de Noël avec la chorale Double croche, à 17 heures, en l’église de la Salvetat-des-Carts.

- Marché de Noël, dans le cœur du bourg.

Naucelle. Concert de Noël avec la chorale « l’Écho des Cent vallées », à 15 heures, en l’église Saint-Martin.

Olemps. Soirée « salut les jeunes talents », à 20 h 30, à la salle 777.

Réquista. Soirée dansante avec l’Accordéon-club réquistanais, à 21 heures, à la salle de spectacles.

Rodez. - Bourse de Noël de l’école Cardaillac, de 9 heures à 17 heures, à la salle des fêtes.

- Spectacle avec la compagnie « Stichomythie & Compagnies », à 21 heures, au théâtre de Saint-Joseph.

Saint-Christophe-Vallon. Tournoi de Noël de volley, de 14 h 30 à 18 heures, au complexe sportif.

Saint-Geniez-d’Olt. Marché de Noël.

Saint-Rémy. Concert de Noël ; 17 heures, concert avec l’ensemble polyphonique Gloria, à 15 h 30, en l’église de Veuzac.

Salles-Curan. Quine de l’école et du collège, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Sénergues. Concert de Noël avec la chorale « Les Chœurs de Conques », à 18 h 30, en l’église.

Vaureilles. Concert avec le chœur d’enfants et la chorale pop Voices, à 18 heures, en l’église de Pachins.

Le Vibal. Noël à la ferme « vachement fruitée » ; marché des producteurs et créateurs ; promenades en calèches, de 14 heures à 17 h 30. à Frayssinhes.

Villefranche-de-Rouergue. Concert de Noël, à 18 h 30, au carillon de la collégiale. Dimanche 17 décembre Castanet. Déjeuner, de 8 h 30 à 12 h 30, et marché de Noël, à la salle des fêtes de Lardeyrolles.

Castelnau-de-Mandailles. Visite de la crèche de Noël, de 14 heures à 17 heures, à l’église de Mandailles. Marché de Noël et animations diverses, à 14 heures.

Conques. Après-midi festif « esprit de Noël » ; 15 heures, chants de Noël, à 14 h 30. au village de Saint-Marcel.

Decazeville. Marché de Noël.

Espalion. Marché de Noël, sur le boulevard Joseph-Poulenc. Concert avec l’Ensemble polyphonique et la chorale du Vallon de Marcillac, à 17 heures, en l’église.

La Fouillade. Marché de Noël, de 9 heures à 17 heures, salle omnisports.

Laissac. Quine du football, à 14 h 30, au centre administratif.

La Loubière. Marché de Noël ; animations diverses et musicales, de 11 heures à 18 heures, au château de Lioujas.

Manhac. Spectacle avec la compagnie « Stichomythie et Compagnies », à 14 heures, à la salle des fêtes.

Marcillac-Vallon. Concert de Noël avec l’Harmonie, à 16 heures, en l’église Saint-Vincent.

Montbazens. Noël des ptit’s bambins ; grand jeu Fort Boyard, à 14 heures, à la salle de spectacles.

Montrozier. Thé dansant de Noël, à 16 heures, à la salle des fêtes de Gages.

Moyrazès. Visite de la crèche, de 10 heures à 18 heures, à l’église.

- Marché de Noël, dès 8 heures, déjeuner salé-sucré, à 10 heures, à la salle des arméniès.

Najac. Concert avec le groupe Ragadoc, à 16 h 30, à la mairie.

Pont-de-Salars. Marché de Noël, de 10 heures à 17 h 30.

Rodez. Concert avec Franck Besingrand et Patrick Jan-George, à 17 heures, en l’église Saint-Amans. Théâtre avec la troupe des Comédiens au Chariot, à 15 h 30, au théâtre Paul-Astruc.

Saint-Félix-de-Lunel. Quine du relais paroissial, à 14 heures, à l’espace des cultures locales à Lunel.

Sainte-Geneviève-sur-Argence. Concert chants de Noël avec « les cantaïres », à 15 heures, en l’église de Rives. Quine de la pétanque, à 14 heures, au centre culturel.

Sainte-Radegonde. Chants de Noël d’autrefois avec l’Escloupeto, à 16 heures, en l’église.

Salles-la-Source. Chants de Noël avec le groupe « les cantaïres », à 14 h 30, à Souyri. Concert de Noël avec la chorale « l’Ensemble vocal des Quatre Saisons », à 17 heures, en l’église Saint-Loup. Concert de Noël avec Lydie Roussel et Franck Andrieu, à 15 heures, en l’église de Cadayrac.

Sénergues. Quine du sport quilles, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Thérondels. Marché de Noël, à 14 heures, sous les tilleuls.