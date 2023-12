Villefranche-de-Rouergue. Le programme de la semaine des Hauts Parleurs

Jeudi 14 décembre, c’est la team cuisine aux fourneaux. Au menu, tourte aux champignons accompagné d’une salade d’endives, noix, carottes râpées, fromage et graines de courge et de tournesol. Desserts : fondant au chocolat ou salade de fruits de saisons.

Vendredi 15 décembre – Midi : bouillon partie – 20 h : concert à prix libre : "Piscine" avec Xavier Camarasa et Laurent Paris. Une combinaison du piano et de la batterie rarement vue ou entendue en duo. "Montagne", duo acoustique-électronique par Bessac et Boyer. Balade en montagne en véhicules inconnus, cassettes, vinyles et cordons.

Samedi 16 décembre – Midi : galettes bretonnes – de 14 h à 17 h :" Le tout petit mignon marché de Noël" des Hauts Parleurs Un petit marché de noël où chacun, chacune peut proposer ses créations maison à petits prix. – À partir de 15 h : spectacle familial et goûter de Noël – gratuit et ouvert à tous, en partenariat avec le Secours populaire et la Fondation Maxime Alary à l’ancienne discothèque rue Sénéchal à Villefranche, de 15 h 30 à 16 h : "Chansons et petite histoire de Noël en musique" par Morgane Masala.

Tout public – De 16 h à 16 h 45 : "La Rivière…", Conte mimé participatif, narré par Alice Trolet. Tout public. – À 17 h : goûter, maquillage et coloriage musical.